Urteil im Des Alpes-Prozess – Es war Mord: Ehefrau zu langer Freiheitsstrafe verurteilt Sie hat ihren Mann umgebracht: Das Regionalgericht Oberland verurteilt eine ehemalige Profiboxerin wegen Mord zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren. Roger Probst UPDATE FOLGT

Die Anteilnahme nach dem gewaltsamen Tod des Des Alpes-Pächters war gross. Foto: Bruno Petroni

Am Abend des 18. Oktober 2020 wurde der Pächter des Restaurants Des Alpes in Interlaken umgebracht. Die Täterschaft schlug ihn mit einem Baseballschläger in seiner Wohnung brutal zusammen. Kurz darauf wurde die Ehefrau festgenommen. Seither sass die heute 36-jährige, ehemalige Profiboxerin in Untersuchungshaft. Mehrere Versuche ihrerseits, bis zum Prozess, der diese Woche stattfand, auf freien Fuss zu kommen, scheiterten vor Gericht.