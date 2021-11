Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr – «Es war nicht so clever, in diesem Zustand zum Interview zu gehen» Der Österreicher hat das Zeug, zum grossen Spielverderber für Beat Feuz und Marco Odermatt zu werden. An der letzten WM hat er das eindrücklich bewiesen. Und heute? René Hauri aus Lake Louise

Einst ein schmächtiger, kleiner Bub, heute der grosse Mann im Super-G: Vincent Kriechmayr. Foto: Imago Images

Als am Samstagabend in der Heimat allmählich die Lichter ausgehen, winkt Vincent Kriechmayr im Zielraum von Lake Louise vom Podest. Zweiter ist der Österreicher geworden bei diesem ersten Stelldichein der Abfahrer. Es ist nichts als standesgemäss. Eigentlich.

Zwei Tage davor sitzt der 30-Jährige in der Lobby des Hotels, in dem alle Teams untergebracht sind. Und man fragt sich: Ist er das wirklich, der Abfahrtsweltmeister, der Super-G-Weltmeister, die grosse Figur der WM von Cortina? Er muss es sein, zumindest sagen das seine Oberschenkel und sein Oberkörper, die den breiten Sessel ausfüllen. Sein Mund aber sagt etwas anderes. «Ich würde mich niemals mit Beat vergleichen, gerade nicht in der Abfahrt», sagt der Mann mit den dunklen, festen Haaren. «Er gewann viermal in Folge die Kugel, das hat nur Franz Klammer geschafft, es ist unglaublich. In der Abfahrt ist er ein oder zwei Level über mir. Die Einzigen, die ihm das Wasser reichen konnten in den letzten Jahren, waren Mayer und Paris. Wenn ich da etwas den Anschluss finde, bin ich zufrieden.»