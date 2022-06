Nahe der Erde – Es war wieder Supermond In der Nacht auf Mittwoch war der erste Supermond in diesem Jahr. Auf den nächsten müssen wir nur einen Monat warten.

Der Mond scheint in der Nacht auf Mittwoch über ganz Europa besonders gross. Keystone/AP/Daniel Cole

Der Mond befindet sich derzeit besonders nahe an der Erde. Es erscheint daher laut SRF Meteo besonders gross und hell. Bereits in einem Monat, nämlich am 13. Juli, wird der Mond der Erde erneut sehr nahe kommen.

Dank wolkenlosem Himmel konnte das Naturereignis in der Nacht auf Mittwoch vielerorts bewundert werden. Fällt der Zeitpunkt, an dem der Mond besonders nahe an der Erde ist mit einem Vollmond zusammen, spricht man von einem «Supermond».

Dieses Ereignis trat am Dienstag bereits um 13.51 Uhr ein, als der Mond seine Vollmond-Phase erreichte. Allerdings schien da am Tag die Sonne. Um 1.23 Uhr in der Nacht auf Mittwoch ist die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond am kleinsten.

Der Abstand beträgt dann 357'432 Kilometer, wie SRF Meteo auf seinem Internetportal weiter schreibt. Nach Definition darf bei einem Supermond der Abstand höchstens 360'000 Kilometer betragen. Der Supermond ist vom Dienstagabend bis Mittwochfrüh sichtbar.

SDA/chk

