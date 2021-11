Motocross: Jeremy Seewer - «Es war wirklich eine harte Saison»

Jeremy Seewer musste in seiner vierten Saison in der Motocross-Königsklasse lange untendurch – dennoch beendete er sie als viertbester Fahrer der Welt.

Auf jeden Fall, ja. Trotz alledem als Vierter die Saison abzuschliessen und vor allem in den letzten fünf, sechs GPs noch einmal ganz vorne mitzufahren, ist natürlich eine sehr grosse Motivation. Nach meinem langen Tief doch noch in einem Hoch abzuschliessen, ist auch für den Kopf, für den Glauben an mich mit Blick aufs nächste Jahr nur positiv.

In den letzten vier Saisonrennen der beiden Grand Prix in Mantua haben Sie in der WM-Gesamtwertung ja noch zwei Plätze gutgemacht und dieses schwierige Jahr als viertbester Fahrer der höchsten Motocross-Kategorie beendet. Ein versöhnlicher Schlusspunkt – und Motivationsschub für die Winterpause?

Nach dem Tiefpunkt am zweiten GP in der Türkei haben Sie sich resultatmässig stetig verbessert. Haben Sie auch gesundheitlich seit jenen Tagen im September keine Rückschläge mehr erlebt? Wenn ja, gibt es eine Erklärung dafür, etwa ein bestimmtes Medikament, das von da an gewirkt hat, oder eine Ernährungsumstellung?

Ich glaube, da ist alles ein wenig zusammengekommen. Der zweite GP in der Türkei war wirklich der Tiefpunkt, körperlich und mental. Genau zu dem Zeitpunkt haben wir aber Lösungen gesucht – und gefunden. Am Tag nach der Rückkehr aus der Türkei habe ich angefangen, ein anderes Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Von da an ist es wirklich nur noch aufwärts gegangen. Auch die Medikamente haben gewirkt. Auf der anderen Seite hat einfach auch die Zeit geholfen. Mein Immunsystem hatte ja ein regelrechtes Burn-Out, und es hat seine Zeit gebraucht. Das war damals der Wendepunkt. Wenn es danach so weitergegangen wäre wie in der Türkei, dann hätte ich sicher daran gedacht, ein paar Rennen zu pausieren oder die Saison abzubrechen. So aber haben wir die Wende im letzten Moment geschafft.