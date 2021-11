Weihnachtsmarkt Bülach – Es weihnachtet auch mit Zertifikat Seit Donnerstagabend ist das Areal der Stadthalle Schauplatz des Bülacher Weihnachtsmarkts. Die Stimmung steigt mit der Dunkelheit. Daniela Schenker

Die Schwestern Jolanda Fallet (inks) und Elisabeth Meier sind froh, das Resultat ihres kreativen Schaffens in Bülach präsentieren zu können. Foto: Balz Murer

Adventsgestecke, Glühweinduft, weihnachtliche Delikatessen, Kerzenziehen und Kunsthandwerk: Weihnachtsmarkt eben. Und doch ist in Bülach dieses Jahr einiges ein wenig anders. Corona-bedingt findet der Traditionsanlass nicht in der Altstadt, sondern auf dem Areal der Stadthalle statt. Dieses wurde eingezäunt, und alle ab 16 Jahren müssen am Eingang ihr Zertifikat zücken und dem Sicherheitspersonal vorweisen.

Marktchef Daniel Spühler und Stadtrat Daniel Ammann bei der Zertifikatskontrolle. Foto. Balz Murer

Nicht noch einmal eine Absage

Die Vorgaben des Kantons wollen es so. Die Alternative hätte geheissen: kein Markt. Das wollte man den Bülacherinnen und Bülachern nach 2020 nicht noch einmal zumuten, genauso wenig wie den Verzicht auf Karussell und Samichlaus. Hinter Daniel Spühler und seinem Team liegt deshalb eine intensive und wohl auch nicht immer sehr dankbare Zeit. Er war es, der als Leiter Veranstaltungen der Stadt Bülach gemeinsam mit seinem Team die Verlegung des traditionellen Weihnachtsmarkts stemmen musste: «Es war ein grosser organisatorischer und administrativer Aufwand.» Um möglichst vielen Standbetreibern und Vereinen eine Teilnahme zu ermöglichen, haben sich die Organisatoren entschieden, den Markt auf vier Tage auszudehnen. 50 Standbetreibende sind am Donnerstag und Freitag präsent, weitere 50 am Samstag und Sonntag. Insgesamt werden also an 100 Ständen Waren und Verpflegung geboten. In der Altstadt waren es jeweils 170 Stände.