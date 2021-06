Megatrend Sneakers – Es wird ein weisser Sommer Die sportlich eleganten Schuhe sind derzeit omnipräsent. Sie leuchten an den Füssen von Stars, Moderatoren und Fussballtrainern. Warum Mode nie demokratischer funktionierte. Michèle Binswanger

Sie leuchten überall von den Füssen: Sacha Rufer und Benjamin Huggel in weissen Sneakers. Screenshot: SRF

Noch ist nicht entschieden, wer Fussball-Europameister wird. Klar ist hingegen, wer das Rennen um den heissesten Sommer-Modetrend für Männer macht: Es sind weisse Sneakers. Unbefleckt leuchten sie an den Füssen von Moderatoren und Gästen in TV-Studios, sie strahlen am Spielfeldrand von Trainerfüssen – etwa bei Jogi Löw –, und Ex-Fussballprofi Michael Ballack präsentiert sie diesen Sommer als Werbebotschafter für die Marke Sketchers in einer europaweiten Kampagne. TV-Experte Benjamin Huggel scheint eine ganze Reihe von Modellen zu haben, Hauptsache, weiss, wie es schon im Track «Kein Benz» des Rappers Cro heisst: «So mit ’nem Konto in der Schweiz, mach ich Urlaub auf Hawaii und über London wieder heim, kauf mir ständig neue Nikes – scheiss auf den Preis, Hauptsache, weiss!» Damit ist der weisse Sneaker für den modischen Mann so etwas Ähnliches wie das kleine Schwarze für die Frau: Damit kann man grundsätzlich wenig falsch machen und diesen Sommer eigentlich gar nichts. Weisse Sneakers sind der Mega-Schuhtrend der Saison.