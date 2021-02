Kampf gegen das neue CO₂-Gesetz – Es wird einsam um die Auto- und Erdöllobby Ein Wirtschaftskomitee bekämpft das neue CO 2 -Gesetz. Doch gewichtige Akteure wenden sich ab, darunter Economiesuisse. Klimaschützer freuts. Stefan Häne

Weniger CO₂-Ausstoss: Soll die Schweiz bis 2030 ihre CO₂-Emissionen halbieren? Foto: Alexander Rüsche (Keystone)

«Vernünftig bleiben»: Unter dieser Flagge segelt die Kampagne, mit der die Auto- und die Erdöllobby das Stimmvolk von einem Nein zum CO 2 -Gesetz überzeugen wollen. Insofern muss es diesen Kreisen unvernünftig erscheinen, was Economiesuisse nun verkündet: Der Wirtschaftsdachverband unterstützt die Vorlage, die am 13. Juni zur Abstimmung gelangt und den CO 2 -Ausstoss bis 2030 gegenüber 1990 halbieren will. «Wir wollen die Politik bei der Senkung der Treibhausgasemissionen unterstützen und verstehen uns als Teil der Lösung», sagt Geschäftsleitungsmitglied Kurt Lanz. Ohne den Beitrag der Wirtschaft seien die ehrgeizigen Klimaziele nicht erreichbar.

Die Ja-Parole ist insofern bemerkenswert, als Economiesuisse 2017 bei einem verwandten Geschäft, der Energiestrategie 2050, noch Stimmfreigabe beschlossen hatte. Damals war der Verband stark gespalten; dies scheint nun nicht mehr oder weniger der Fall zu sein. Womöglich hängt das kompaktere Auftreten mit zwei Abgängen zusammen: Avenergy, die ehemalige Erdölvereinigung, und Auto-Schweiz, der Verband der Autoimporteure, sind seit Neuem nicht mehr Mitglied bei Economiesuisse. Beide Verbände bekämpfen das CO 2 -Gesetz an vorderster Front. Economiesuisse äussert sich nicht dazu.

Darum sagt Economiesuisse Ja Infos einblenden Der Dachverband der Schweizer Wirtschaft hat sich lange bedeckt gehalten. Nun ist klar: Economiesuisse steht hinter dem neuen CO 2 -Gesetz, über welches das Stimmvolk am 13. Juni befinden wird. Noch im letzten Frühsommer, als fast 400 CEO von der Politik einen «wirkungsvollen Klimaschutz» forderten, war Economiesuisse zurückhaltend geblieben: Man warte ab, bis das Parlament das neue CO 2 -Gesetz definitiv verabschiedet habe, hiess es aus der Zentrale in Zürich. Im Hintergrund arbeitete der Verband darauf hin, dass das Parlament das Gesetz «wirtschaftsverträglich» gestaltet. Gelungen ist ihm das nicht überall. Geschäftsleitungsmitglied Kurt Lanz nennt als Beispiele die Flugticketabgabe oder den Klimafonds. Doch wichtige Anliegen von Economiesuisse sind nun Teil der Vorlage, etwa dass sich künftig alle Firmen von der CO 2 -Abgabe befreien lassen und stattdessen CO 2 -Zielvereinbarungen mit dem Bund eingehen können. Ein weiteres Beispiel ist der Zusammenschluss des Schweizer Emissionshandelssystems mit jenem der EU. «Das erlaubt den Unternehmen weitere Einsparungen – ohne dem Standort oder der Wettbewerbsfähigkeit zu schaden», sagt Lanz. In der Summe ergibt das einen Kompromiss, den Economiesuisse mittragen kann. Dabei haben auch übergeordnete Überlegungen eine Rolle gespielt, wie Lanz sagt: «Bei einem neuerlichen Anlauf wäre kein besseres Gesetz zu erwarten. «Zudem würde so nur wertvolle Zeit zur Erreichung der beschlossenen Klimaziele verstreichen.» (sth)

Economiesuisse ist nicht der erste gewichtige Akteur, welcher der Auto- und Erdöllobby die Unterstützung verweigert. Mit dem Gewerbeverband, der knapp Stimmfreigabe beschlossen hat, tut dies eine Kraft, die letztes Jahr sogar noch Unterschriften für das Referendum gegen das neue Gesetz gesammelt hat. Damit dürfte die Auto- und die Erdöllobby im Abstimmungskampf einzig noch auf die Hilfe der SVP zählen können.

«Ein Ja zum CO 2 -Gesetz muss hart erarbeitet werden.» Jürg Grossen, Präsident Grünliberale

Die Gegner des Gesetzes zeigen sich von den beiden Positionsbezügen nicht überrascht. Führend bei Economiesuisse seien Grosskonzerne, Banken und Versicherungen, die der Meinung seien, dass sie von den Auswirkungen des CO 2 -Gesetzes nicht betroffen sein würden, sagt Ueli Bamert vom Referendumskomitee. Und beim Gewerbeverband hätten die Profiteure dieses «bürokratischen und antiliberalen Gesetzes» offenbar eine starke Minderheit, weshalb die Gewerbekammer, um den «inneren Frieden zu wahren», sehr knapp Stimmfreigabe beschlossen habe, so Bamert, der im Zürcher Kantonsrat für die SVP politisiert.

«Ja» wird harte Arbeit

Für die Klimaschützer dagegen ist der Support von Economiesuisse eine gute Nachricht. «Grosse Teile der Wirtschaft haben damit endlich erkannt, dass eine CO 2 -neutrale Schweiz nicht nur eine klimatische Notwendigkeit darstellt, sondern auch eine enorme wirtschaftliche Chance für unser Land», sagt GLP-Präsident Jürg Grossen. Siegessicher wähnt sich Grossen aber nicht. «Ein Ja zum CO 2 -Gesetz muss hart erarbeitet werden.»