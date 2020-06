Corona-Lockerung – Es wird wieder enger in den Badis Ab Freitag hebt die Stadt Zürich die Zutrittsbeschränkungen für Sommer- und Hallenbäder auf. Matthias Scharrer

Nach der Umgestaltung präsentiert sich das Flussbad auf der Werdinsel mit einer längeren Schwimmstrecke und mehr Liegeflächen. Foto: Matthias Scharrer

Wer am Mittwoch die normalerweise gratis und frei zugängliche Flussbadi auf der Zürcher Werdinsel aufsuchte, musste einen Umweg machen: Der Zugang vom Höngger Wehr war noch abgesperrt; offen war nur der Haupteingang via Kloster-Fahr-Weg. Und beim Eingang zählte ein Bademeister per Handy, wie viele Badegäste schon drin waren – und wie viele noch reindurften. Die Zahlen wurden in Echtzeit online übertragen.