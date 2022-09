Sweet Home: Neue Partner für Esstische – Essen Sie doch auf der Bank Zu viele Stühle im Haus oder einfach das Bedürfnis nach mehr Gemütlichkeit? Dann ist eine Bank am Tisch eine gute Einrichtungsidee. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Die wohnliche Art am Tisch zu sitzen

Wohnliche Sitzbank mit rundem Tisch. Foto über: The Modern House

Tisch und Bank bilden eigentlich ein viel gemütlicheres Paar als Tisch und Stühle. Auf einer Bank kann man zusammenrutschen oder sich so richtig breit machen. Sie ist meist gepolstert und daher viel bequemer als der durchschnittliche Stuhl und sie vermittelt eindeutig mehr Wohnlichkeit. Zudem bietet sie mehr Platz an einem kleinen Tisch und ist eine gute Lösung für Küchentische oder kleine Wohnungen.

2 — In der Ecke ist es privater

Eine gemütliche Essecke, die viel Platz bietet. Foto über: Garden and Gun , Kirk Robert

Was wir in Restaurants schätzen und daheim vermissen, ist die intime Art, an einem Tisch zusammenzusitzen. Dank der Bank am kleinen Tisch ist dies möglich. So ist eine solche Eckbank-Nische eine schöne Idee für Paare und kleine Familienmahlzeiten.

3 — Die Sofavariante

Elegante, gepolsterte Eckbank mit Armlehnen. Foto über: The Nordroom

In eleganter Form, gut gepolstert und mit Armlehnen versehen, wird eine Eckbank zu einem Sitzsofa. Kleine Tischsituationen auf diese Art bieten auch mitten in der Wohnung eine gemütliche Ecke, um zusammenzusitzen oder eine Kaffeepause zu machen. Eine solche Art von Sofabank braucht keine Wand, sondern kann, wie hier, auch vor einem Fenster oder gar im Raum platziert werden.

4 — Die Chillout-Ecke

Weich gepolsterte Bank mit Seventiesfeeling. Foto über: Yasmine Saleh Ghoniem

Wie alle Wohnideen lässt sich auch die Bankidee in ganz verschiedenen Stilen umsetzen. In dieser Küche aus dem Portfolio der australischen Interiordesignerin Yasmine Saleh Ghoniem ist die Bank auf einem weissen Podest entstanden. Sie hat dicke, weiche Polster und Kumpels in Form von ganz unterschiedlichen Hockern, die sich zu ihr um den coolen, kleinen Tisch gruppieren.

5 — Die Hängevorrichtung

Rückenpolster an der Wand befestigt. Foto über: Domino

Damit eine Eckbank oder eine andere Bank an der Wand auch richtig bequem ist, tun ihr zu den Sitzpolstern auch Rückenpolster gut. Solche Rückenpolster kann man mit Laschen, Nieten, Ösen und Haken an der Lehne oder direkt an der Wand befestigen. Bei Bedarf oder zum Waschen und Reinigen kann man sie auch abnehmen.

6 — Die Holzbank

Holzbankecke im Modern-Country-Stil. Foto über: Of Prairies, Alyssa Lecompte

In klassischen älteren Schweizer Wohnungen, in Chalets oder alten Bauernhäusern, gehören Eckbänke oft zur eingebauten Ausstattung. Sie sind aus Holz und haben oft klappbare Sitzflächen mit einem Unterbau, der Stauraum bietet. Die moderne, schlichte und stilvolle Holzbank ist diese hier vom Interiordesignstudio Of Prairies.

7 — Diese Bank geht in die Verlängerung

Langgezogene Eckbank mit Lederpolster. Foto über: Cococozy

Auch oft zu sehen in Restaurants, Clubs oder Cafés sind Bänke, die sich über eine ganze Wand hinziehen und an denen kleine Tischchen und Stühle platziert sind. So hat man Platz für seine Jacke oder Tasche oder es kann sich einfacher jemand dazusetzen. Das geht auch zuhause und bietet einen spannenden Platz zum Wohnen und Essen – und erst noch viel Wohnlichkeit.

8 — Die elegante Version

Freistehende Eckbankecke im Wiener Stil. Foto über: SF Girl

Diese kleine, charmante Tisch-Bank-Ecke steht wahrscheinlich in einem Restaurant und ist bestimmt Massarbeit. Sie ist aber sehr chic und inspiriert zum Nachmachen im Wohnbereich.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

