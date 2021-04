Bauarbeiten in Rümlang – Etappenweise Erneuerung der Fluestrasse Die Fluestrasse wird auf dem Abschnitt Steinfeldstrasse bis Heuelstrasse saniert.

Neben einem neuen Belag erhält die Fluestrasse auch eine neue Beleuchtung und sanierte Wasserleitungen. Symbolfoto: Heinz Diener

Die Gemeinde Rümlang erneuert in der Fluestrasse auf dem Abschnitt Steinfeldstrasse bis Heuelstrasse die Beleuchtung und die Fahrbahn. Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag, 6. April, und dauern voraussichtlich bis Mitte Juni. Die Arbeiten sind in mehreren Etappen geplant.

Zur Optimierung des Verkehrsflusses wird ab dem 6. April ein Verkehrskonzept eingerichtet. Dieses

beinhaltet das Einbahnregime der Fluestrasse im Baustellenbereich für den Durchgangsverkehr. Für die Anwohner im Baustellenbereich ist die Zu- und Wegfahrt zu den Liegenschaften grundsätzlich möglich, es ist jedoch mit Behinderungen zu rechnen. Die Kehricht- und Grüngutabfuhr bleibt während der ganzen Bauzeit gewährleistet.

Für den Einbau der Fahrbahnbeläge muss die Fluestrasse aus Qualitätsgründen vollständig gesperrt werden. Über den Zeitpunkt der Vollsperrung und die alternativen Parkplätze wird frühzeitig informiert. Anschliessend an die Bauarbeiten in der Fluestrasse werden Sanierungsarbeiten an der Wasserleitung und

Belagsarbeiten an der Heuelstrasse durchgeführt.

