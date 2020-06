Neues Lehrmittel – Ethik für fast alle Lebenslagen Das neue Schulbuch «Schauplatz Ethik» soll Schülerinnen und Schüler zum Philosophieren bringen. Matthias Scharrer

Badiszenen machen Nähe und Abstand zum Thema. Foto: Jürg Obrist, aus «Schauplatz Ethik»

Hier geht es um die grossen Fragen: Wer bin ich? Was darf man, was nicht? Was ist Glück, was Wahrheit? Und was hat das alles mit unserem Alltag zu tun? Solche Fragen werden ab dem kommenden Schuljahr mit dem neuen Lehrmittel «Schauplatz Ethik» verhandelt, das soeben im Lehrmittelverlag Zürich erschienen ist.