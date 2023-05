Grösster Lufthansa-Aktionär – «Etikettenschwindel»: Klaus-Michael Kühne lässt kein gutes Haar an der Swiss Der reichste Einwohner der Schweiz und grösste Aktionär der Lufthansa-Gruppe kritisiert, dass die Schweizer Tochtergesellschaft mit Flugzeugen anderer Anbieter fliegt. Peter Burkhardt

«Es verwässert die Gruppe, wenn sie mit den Billigfliegern konkurriert»: Klaus-Michael Kühne. Foto: Oliver Ruhnke (Imago)

Erstmals seit seinem Einstieg als grösster Aktionär der Lufthansa-Gruppe sprach der in Schindellegi SZ wohnende Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne vor zwei Wochen über seine Pläne beim grössten europäischen Luftfahrtkonzern. Auf die Frage, ob er sich in die Arbeit der Lufthansa und ihres Konzernchefs Carsten Spohr einschalten werde, antwortete Kühne in einem Interview mit dieser Zeitung: «Lufthansa ist ein gutes Unternehmen und wird gut geführt. Ich werde der Geschäftsführung nicht in die Arbeit hineinreden.»

Kaum jemand, der Kühne kennt, glaubt ihm diesen letzten Satz. Im Gegenteil ist der 85-Jährige bekannt dafür, sich aktiv – und wenn es sein muss, undiplomatisch – in die Unternehmen einzubringen, bei denen er einen namhaften Aktienanteil hält.

«Das ist nicht akzeptabel, denn ich bevorzuge das Original.» Klaus-Michael Kühne über die Swiss

Das zeigt nichts so schön wie ein Interview, das er vor ein paar Wochen dem «Manager-Magazin» gab. Da übte der mit einem Vermögen von schätzungsweise 36 Milliarden Franken reichste Einwohner der Schweiz ganz unverblümt Kritik an der Lufthansa-Gruppe – und vor allem an ihrer Schweizer Tochtergesellschaft, der Swiss.

Ihm falle neuerdings auf, dass die Swiss auf einigen Strecken des Öfteren mit Flugzeugen anderer Gesellschaften fliege, sagte Kühne. Er nannte als Beispiele die lettische Air Baltic und Helvetic Airways, die dem Schwyzer Finanzinvestor Martin Ebner gehört. «Das empfinde ich als Etikettenschwindel und nicht akzeptabel, denn ich bevorzuge das Original», donnerte Kühne.

Jüngst habe er mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr über diesen Punkt geredet, fuhr der grösste Aktionär fort und plauderte aus dem Nähkästchen. «Er sagt, wegen des Personalmangels gehe es nicht anders. Auf Langstrecken hat die Lufthansa ein Topangebot, davor habe ich Hochachtung. Aber es verwässert die Gruppe, wenn sie mit den Billigfliegern konkurriert.»

Sein Statthalter ist neu an den Schalthebeln der Macht

Klare Worte – die Folgen haben dürften. Denn erstens verfügt Kühne seit vergangenem Jahr über 17,5 Prozent der Aktien der Lufthansa-Gruppe, womit sein Wort Gewicht hat. Und zweitens wurde am 9. Mai an der Hauptversammlung der Lufthansa-Gruppe Kühnes Statthalter Karl Gernandt in den Aufsichtsrat gewählt. Er stellte sich in der Versammlung als künftiger «aktiver Aufsichtsrat» vor.

Das verheisst nichts Gutes für die anderen Aufsichtsräte rund um den Vorsitzenden Karl-Ludwig Kley. Der muss sich warm anziehen, denn es ist davon auszugehen, dass Gernandt jedes Wort mit seinem Auftraggeber Klaus-Michael Kühne abstimmt. Vor der Versammlung waren Misstöne laut geworden, denn der machtbewusste Kley und der für sein forsches, von vielen als arrogant empfundenes Vorgehen bekannte Gernandt scheinen sich nicht riechen zu können.

Breite Kritik am «Marken-Dschungel» der Lufthansa-Gruppe

Kühne teilt das weit verbreitete Unbehagen an der verwirrenden Markenvielfalt der Gruppe. Er liess Gernandt schon mal nachfragen, ob man die Fülle nicht reduzieren könne. Der Lufthansa-Gruppe gehören neben den beiden Schweizer Fluglinien Swiss und Edelweiss auch Brussels Airlines, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Lufthansa Cargo, Lufthansa Cityline, Eurowings und Eurowings Discover.

Da den Durchblick zu wahren, wofür welche Marke steht, ist selbst für Vielflieger schwierig – zumal Lufthansa nun auch noch SAS Scandinavian Airlines, TAP Portugal und die Alitalia-Nachfolgerin ITA Airways kaufen möchte.

An der Hauptversammlung war Kühnes Vertrauter Gernandt mit seiner Kritik nicht allein. Mehrere oppositionelle Aktionäre sprachen von einem «Marken-Dschungel» und einem «Gemischtwarenladen». Und da gehört eben Kühnes Kritik am verwässerten Markenkern der Swiss durchaus dazu.

Gern hätte der «Tages-Anzeiger» mit Kühne über seine Kritik an der Lufthansa und der Swiss gesprochen – und was er nun konkret zu tun gedenkt. Zum Beispiel über die Frage, ob er den Aufsichtsrat drängen werde, dass die Swiss wieder vermehrt eigene Flugzeuge mit eigenem Personal einsetzt. Und was er davon hält, dass die Swiss über Personalmangel klagt, sich aber gleichzeitig weigert, entlassene Piloten und Kabinenangestellte wiedereinzustellen, die sie während der Pandemie entliess, weil sie sich geweigert hatten, sich gegen Corona zu impfen.

Kühne liess über eine Sprecherin ausrichten, ein Gespräch sei aus zeitlichen Gründen nicht möglich.

