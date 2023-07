Büüli-Fäscht 2025 – «Etwas Neues, etwas, das chlöpft» Am Donnerstagabend informierte das Organisationskomitee über den Stand der Vorbereitung und zeichnete dabei vor allem ein Bild der Möglichkeiten. Severin Hartmann

Das Büüli-Fäscht 2025 soll bei Besuchenden einen Wow-Effekt auslösen.

Foto: Leo Wyden

Bis zum Büüli-Fäscht gehts zwar noch zwei Jahre. Trotzdem will das Organisationskomitee um die Co-Präsidenten Jürg Hintermeister und Vassilios Koutsogiannakis an diesem Donnerstagabend in Bülach aufzeigen, wo es mit den Vorbereitungsarbeiten steht. Der frühe Zeitpunkt ist laut Hintermeister bewusst gewählt, um die Planungsrichtung den Vereinen und dem Gewerbe aufzuzeigen und so deren Partizipation zu vereinfachen, indem man ihnen Zeit zur Ideensammlung lässt.