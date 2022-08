Jugendliche aus dem Wehntal – Etwas Theorie und ganz viel Praxis auf dem Hallwilsersee Von A wie abfallen bis Y wie Yacht erlernten 22 Jugendliche aus den reformierten Kirchgemeinden Wehntal und Baden Ende Juli das Segeln. Christian König

Laser segeln macht auch ohne Wind Spass Foto: Christian König

Die sieben Gruppen hatten alle die Namen von Winden: Passat, Calima, Scirocco, Levante, Solano, Meltemi und Makani. In der Woche vom 25. bis 29. Juli herrschte Nord-Westwind, ab und zu Flaute und einmal abends starker Abwind eines im Luzernischen vorbeiziehenden Gewitters. Nach einer Theorielektion am Montagmorgen droben beim Lagerhaus auf dem Rügel in Seengen ging es bereits am Nachmittag aufs Wasser. Drei Yachten waren im Delphin Meisterschwanden und weitere zwei Yachten und eine Jolle in Beinwil am See stationiert. Auch standen kleine Gleitjollen – die Laser – bereit, welche von einem Motorboot begleitet wurden. Angeleitet durch drei Segellehrer und weitere Personen, welche Freiwilligenarbeit leisteten als Segellehrerin bzw. Segellehrer, bekamen alle die Grundmanöver schnell in den Griff. Jeder konnte nach dieser Woche eine Leine mit einem Palstek so befestigen, dass das Boot an der Takelboje festgebunden werden konnte, damit dort von der Crew in Ruhe die Segel gesetzt werden konnten. Alle stellten beim Kurssegeln die Segel bald richtig und fierten die Schoten dementsprechend. Ausserdem wussten sie, was anluven (gegen den Wind) und abfallen (den Kurs nach Lee, vom Wind weg ändern) bedeuteten, wie eine Wende geht (mit dem Bug durch den Wind drehen) oder eine Böe abgewettert wird (Kurs halten und Grossschot fieren).

Vom Segeln zum Glauben

Abends in den Inputs ging es um Regeln für das Zusammenleben, Schwierigkeiten im Leben, Richtungswechsel im übertragenen Sinn und darum, in der Spur und auf Kurs zu bleiben. So haben die Teilnehmenden einen Bogen geschlagen vom Segeln auf dem See zu Themen des Glaubens. Im nächsten Jahr wird die Woche vom 7. bis 11. August 2023 stattfinden. Wer Zeit und Lust hat, kann bis dann noch das eine oder andere Kapitel im Theoriebuch durcharbeiten.



1 / 2 Die jungen Seglerinnen und Segler haben nicht nur viel gelernt, sondern auch viel Spass gehabt. Foto: Valentin Deflorin

Fehler gefunden?Jetzt melden.