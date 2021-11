Zwei aus dem Unterland dabei – Etwas wie «Reality Shore» hat die TV-Schweiz noch nie gesehen Mia Madison und Emanuel Brunner waren schon mehrfach in Trash-TV-Formaten zu sehen. Jetzt lassen sie sich auf etwas Neues ein. Der Skandal ist programmiert. Beatrix Bächtold

Mia Madison ist aus Bülach, trat schon verschiedentlich am TV auf und hat 50’000 Follower auf Instagram. Foto: Oneplus (zvg)

«Der Bachelor» ist für Brave. Wer richtig abgebrüht ist, zieht sich jetzt im Streaming «Reality Shore» rein. Mittendrin im Oneplus-Skandalformat tummeln sich zwei Unterländer. Zum einen Emanuel Brunner. Aufgewachsen in Bassersdorf, zügelte er mit seiner Familie später nach Pfäffikon ZH. Der Fluglärm gab den Ausschlag für den Ortswechsel. 2016 kehrte Emanuel zurück. Jetzt wog für den lebenslustigen jungen Mann die Nähe des Airports mehr als die paar lästigen Dezibel. Bald darauf buhlte er als 23-Jähriger in der allerersten Staffel von «Die Bachelorette» um die zehn Jahre ältere Junggesellin Frieda Hodel. «Mein Herzli böpperlet für Frieda», hat er damals gesagt. Es böpperlet immer noch. Inzwischen aber für Mann und Frau, und das ziemlich heftig. Bei «Reality Shore» räumt der FKK-Fan ein, dass er im Laufe seines Liebeslebens schon so viele Partner oder Partnerinnen gehabt habe, dass er irgendwann mit dem Zählen aufgehört habe. «Aber viele waren es auf jeden Fall. Darauf bin ich nicht stolz. Es ist einfach so», sagt er.