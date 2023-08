EU-Krisendiplomatie – Für ein Comeback von Donald Trump wäre Europa schlecht gerüstet Militärcoups in Afrika, Krieg in der Ukraine, Konflikte in der Nachbarschaft: Die EU tut sich gerade schwer damit, ihrem Anspruch als globale Akteurin gerecht zu werden. Dies wurde bei einem Treffen ihrer Aussenminister in Spanien deutlich. Stephan Israel aus Toledo

Das traditionelle Familienfoto beim Treffen der EU-Vertreidigungsminister im spanischen Toledo. Foto: Pierre-Philippe Marcou (AFP)

Den jüngsten Militärcoup in Afrika hat die EU nicht kommen sehen: «Die Situation in Gabun hat uns alle überrascht», sagte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell. Kein Wunder, der Botschafterposten vor Ort ist gerade unbesetzt. Dabei wollte die EU beim informellen Treffen der Verteidigungs- und Aussenminister im spanischen Toledo über die Staatsstreiche weiter nördlich reden. Nach Putschs in Niger, Mali und Burkina Faso sind alle Bemühungen der Europäer zur Stabilisierung in Nordafrika zunichte gemacht.

Fragezeichen gibt es auch bei der Unterstützung der EU für die Ukraine. Bei der Lieferung von Munition bleiben die Mitgliedsstaaten weit hinter ihren Zusagen zurück, und Ungarn blockiert die Finanzhilfe für Kiew. Die EU tut sich schwer damit, sich als Ordnungsmacht zu behaupten. Was erst, wenn Donald Trump nächstes Jahr ein Comeback als US-Präsident schafft? Diplomaten warnen, dass Europa dafür schlecht gerüstet wäre.

Krisenherd Nordafrika

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell wurde vom jüngsten Putsch in Afrika überrascht. Foto: Denis Doyle (Getty Images)

Zuerst der Putsch in Burkina Faso, dann in Mali und diesen Sommer in Niger: «Wir müssen unsere Politik überprüfen, es ist nicht gut gelaufen», sagte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell beim Treffen in Toledo. Das ist sehr zurückhaltend formuliert. Alle Bemühungen der EU, die strategisch wichtige Region zu stabilisieren, sind nach den Militärcoups in Serie infrage gestellt.

Gerade Niger sollte ein Schlüsselrolle spielen. Die EU hat 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die Streitkräfte des nordafrikanischen Landes besser auf den Kampf gegen terroristische Gruppierungen in der Sahelregion auszubilden. Genau diese Streitkräfte haben nun aber Nigers demokratische Regierung abgesetzt – eine Blamage auch für die EU.

Ob sich die Putschisten in Niger von Einreise- und Kontosperren beeindrucken lassen, ist fraglich.

Nach dem Abzug aus Mali könnten die EU-Staaten bald gezwungen sein, ihre Militärmission auch aus Niger zu evakuieren. Deutschland hat 100 Soldaten vor Ort, Frankreich über 1000. Wie schon in den Nachbarstaaten dürften auch in Niger russische Söldnertruppen vom Vakuum profitieren, das Land noch mehr zur Drehscheibe für Menschenschmuggler und irreguläre Migration Richtung Europa werden.

In Toledo haben die Aussen- und Verteidigungsminister über Wege diskutiert, die Putschisten zum Einlenken zu bewegen. Es brauche eine «afrikanische Lösung», so der Tenor. Die EU setzt etwas hilflos auf Initiativen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas), in Toledo durch ihren Vorsitzenden aus Nigeria vertreten. Ecowas schliesst aber eine Militärintervention in Niger nicht aus, was die EU in ein Dilemma stürzen würde. Vorerst will die EU die Militärjunta in Niamey mit Sanktionen zum Einlenken bewegen. Ob sich die Putschisten von Einreise- und Kontosperren beeindrucken lassen, ist allerdings fraglich.

Schleppende Munitionslieferung für die Ukraine

Der EU-Aussenbeauftragte Borrell im Gespräch mit dem ukrainischen Aussenminister Dmytro Kuleba (links), Gast beim Treffen in Toledo. Foto: Denis Doyle (Getty Images)

Die EU versprach der Ukraine im März, innert eines Jahres eine Million Artilleriegeschosse zu liefern. Zur Halbzeit wurde aber nur ein Viertel der Munition tatsächlich geliefert, hauptsächlich aus alten Beständen. Die Mitgliedsstaaten hätten der Ukraine bisher 224’000 Artilleriegeschosse und 2300 Raketen zur Verfügung gestellt, gab der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell bekannt. Die EU droht mit ihrem ambitionierten Ziel zu scheitern. Und ist damit mitverantwortlich, dass die Offensive der Ukraine zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiete nur schleppend vorankommt.

Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur rechnete in Toledo vor, dass Kiew eigentlich deutlich mehr Munition bräuchte. Den Streitkräften der Ukraine stünden bei ihrer Offensive pro Tag maximal 6000 bis 7000 Geschosse zur Verfügung. Russland verfeuere an manchen Tagen zehnmal mehr Munition. Die EU setzt darauf, dass Europas Rüstungsindustrie nach Anlaufschwierigkeiten nun rasch die Produktionskapazitäten hochfahren kann. Mehrere Rahmenverträge seien unterzeichnet, nun müssten die Mitgliedsstaaten rasch Bestellungen platzieren, sagte Borrell.

Der EU-Aussenbeauftragte präsentierte in Toledo auch seinen Plan, die Finanzierung der Ukraine längerfristig auf eine stabile Basis zu stellen. Dies nicht zuletzt mit Blick auf einen Wechsel im Weissen Haus. Ein Nachfolger von Joe Biden könnte die Unterstützung der Ukraine rasch zurückfahren. Die EU rechnet mit einem Bedarf von 20 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre. Ob das reicht und einen Ausfall der USA als Hauptsponsor ersetzen könnte, ist allerdings fraglich.

Balkan, Berg-Karabach, Nahost

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock (rechts) drängte in Toledo darauf, auch die dramatische Lage zwischen Armenien und Aserbaidschan nicht aus den Augen zu verlieren. Foto: Pierre-Philippe Marcou (AFP)

Die Situation für die Menschen in der Region Berg-Karabach sei katastrophal, sagte Annalena Baerbock. Die deutsche Aussenministerin wollte beim Treffen in Toledo die gefährliche Lage im Kaukasus auf die Agenda setzen. Aserbaidschan blockiert dort entgegen den Absprachen die humanitäre Versorgung der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region, mit Russland und der Türkei als Akteure im Hintergrund. Die EU hat zuletzt versucht, zwischen Armenien und Aserbaidschan zu vermitteln, bisher allerdings mit wenig Erfolg.

Luxemburgs Aussenminister Jean Asselborn wiederum unterstrich bei seinem Auftritt die gespannte Lage zwischen Israel und Palästina: «Wir reden über Niger und die Ukraine, wir dürfen aber nicht den Fehler machen, alles andere, was um uns herum schlecht läuft, zu vergessen», mahnte Asselborn. Die EU müsse die Kraft haben, Israels Siedlungspolitik auf die Agenda zu setzen. Sonst könne es im Nahen Osten bald keinen Weg für eine friedliche Lösung mehr geben.

Thema in Toledo waren auch die Spannungen auf dem Balkan, mit dem festgefahrenen Dialog zwischen Serbien und Kosovo. Der Sommer habe leider keine Annäherung zwischen Belgrad und Pristina gebracht, klagte ein Diplomat. Selbst in ihrer direkten Nachbarschaft kann sich die EU derzeit nicht als Ordnungsmacht durchsetzen.

Humanitäre Hilfe aus Frankreich, die bei der Einfahrt in den Latschin-Korridor nach Berg-Karabach blockiert ist. Aserbaidschan verhindert die Versorgung der mehrheitlich armenisch besiedelten Region. Foto: Karen Minasyan (AFP)

Stephan Israel ist in Zürich aufgewachsen, hat in Genf Science Politique studiert und ist in Bern in den Journalismus eingestiegen. Er war während der Jugoslawienkriege Korrespondent in Südosteuropa. Seit 2002 schreibt er aus Brüssel über die schwierige bilaterale Beziehung und die Krisen der EU. Mehr Infos @StephanIsrael

