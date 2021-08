Fussball: Frauen des FC Kloten – Euphorie soll gewichtige Abgänge kompensieren

Die Flughafenstädterinnen starten am Samstag um 18 Uhr mit dem Heimspiel gegen Bühler in die 1.-Liga-Saison. Die neue Trainerin Saranda Hashani sorgt in Kloten für Aufbruchstimmung.