Interview zu Putins Truppenaufmarsch – «Europa droht ein grosser Krieg» Sollte der Westen Putins Forderung einfach nachgeben, um einen russischen Angriff auf die Ukraine abzuwenden? «Nie und nimmer», sagt Osteuropa-Historiker Jeronim Perović. Was also sonst? Christof Münger

«Notfalls ist er bereit, bis zum Äussersten zu gehen»: Der russische Präsident Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergei Shoigu besuchen eine Ausstellung mit militärischer Ausrüstung in Moskau. Foto: Michail Metzel (Keystone)

Über 100000 Soldaten und militärische Güter hat Russland in den vergangenen Wochen in die ukrainische Grenzregion verschoben. Kiew, Europa, die Nato und die USA warnen vor einem neuen Angriffskrieg Russlands. Doch plant Wladimir Putin wirklich eine Invasion des Nachbarstaates? Oder will er nur den Westen unter Druck setzen?