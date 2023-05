Ohne Artilleriegranaten wird sich die Ukraine, hier eine Einheit bei Bachmut, der russischen Invasoren nicht erwehren können. Foto: AFP

In Europa wird derzeit viel über «strategische Autonomie» geredet. Die Europäische Union, so fordern es manche Regierungen, müsse unabhängiger werden, vor allem von Amerika. Denn erstens wisse man nicht, ob die Amerikaner nicht 2024 wieder den irren Europahasser Donald Trump zum Präsidenten wählen werden. Und zweitens laufe die EU Gefahr, gegen ihren Willen und ihre Interessen von den USA in einen Konflikt mit China gezogen zu werden. Im Kern läuft das Argument für die aussen- und sicherheitspolitische Selbstständigkeit Europas also auf den Befund hinaus, dass die Vereinigten Staaten kein verlässlicher Verbündeter seien, dem man vertrauen könne, wenn es um die eigene Sicherheit geht.

Man kann lange über das Für und Wider dieser Sichtweise debattieren. Man kann das Argument aber auch umdrehen und fragen, wie es eigentlich um die Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der EU bestellt ist. Wer sich so laut dagegen wehrt, zum «Vasallen» gemacht und in Krisen getrieben zu werden, die «nicht unsere sind» – so der französische Präsident Emmanuel Macron über das europäisch-amerikanische Verhältnis –, der bemüht sich doch sicher nach Kräften darum, dass die EU der beste, engste, glaubwürdigste Verbündete ist, den ein Land, das Sicherheit sucht, sich wünschen kann. Ou non?

Wenn man sich dann allerdings anschaut, was derzeit in Brüssel passiert, kann man nur zu dem bitteren Schluss kommen, dass das Gegenteil der Fall ist: Länger als einen Monat ist es jetzt her, dass zuerst die Aussen- und Verteidigungsminister, dann die Staats- und Regierungschefs der EU feierlich, öffentlich und schriftlich versprochen haben, der Ukraine binnen zwölf Monaten eine Million Artilleriegranaten zu liefern. Bei der ukrainischen Armee, die die Munition dringend braucht, ist bisher jedoch allenfalls ein sehr bescheidener Teil dieser Menge angekommen – höchstens einige Zehntausend Geschosse.

Für Emmanuel Macron ist es offenbar wichtiger, Standortpolitik zu betreiben und die heimische Rüstungsindustrie zu fördern, als der Ukraine so rasch wie möglich zu helfen.

Denn statt in aller Welt möglichst schnell möglichst viele Granaten zusammenzukaufen und in die Ukraine zu liefern, streiten sich die EU-Regierungen seit Wochen darüber, wie hoch genau der Made-in-Europe-Anteil eines Geschosses sein muss, damit es mit Geld aus dem gemeinsam befüllten EU-Topf bezahlt werden kann. Darf der Zünder aus Südafrika stammen, der Sprengstoff aus Australien? Die Regierung in Kiew nennt diesen Hickhack völlig zu Recht «frustrierend».

Und es war ausgerechnet Frankreich, das vorige Woche gleich zweimal eine Einigung in der EU verhinderte, weil es besonders scharfe Regeln forderte. Sonst könnte ja ein amerikanischer Munitionsfabrikant in Polen eine Briefkastenniederlassung gründen, der Ukraine Granaten aus einem Werk in Ohio schicken und sich die Rechnung von Brüssel bezahlen lassen. Das darf natürlich nicht sein. Für Emmanuel Macron ist es offenbar wichtiger, Standortpolitik zu betreiben und die heimische Rüstungsindustrie zu fördern, als der Ukraine so rasch wie möglich zu helfen.

Das kann man so machen. Europas Rüstungsunternehmen können Förderung vertragen. Nur darf man dann nicht zugleich wie Macron durch die Welt laufen und über «l’autonomie stratégique» dozieren. Denn dazu gehört vor allem, dass man sein Wort hält, dass man ein gegebenes Versprechen auch erfüllt, dass man hilft, ohne jeden Cent abzurechnen – dass man ein verlässlicher Verbündeter ist. Ungefähr so, wie die Amerikaner es für Europa sind.

Fehler gefunden?Jetzt melden.