Nord Stream 1 und 2 sind nach starken Detonationen an drei Stellen leck, Gas tritt ins Meer. Foto: Keystone

Eines ist ziemlich sicher: Die gravierenden Schäden an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee sind kein Unfall, sondern Sabotage. Wenn praktisch zeitgleich vier Lecks an zwei Unterwasserleitungen auftreten, ist das kein Zufall. Logischerweise führt dies zu Fragen: Wer sind die Hintermänner? Wer kann solche Operationen durchführen und welches Kalkül steckt dahinter?