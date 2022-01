Länder beenden Pandemie – Europa sagt Hallo zum Leben vor Corona Erste Länder in Europa lockern die Massnahmen oder behandeln Covid nur noch wie eine Grippe. Andernorts überfährt Omikron Gesellschaften komplett. Ein Überblick. Andreas Frei

Fussgängerinnen und Fussgänger auf der London Bridge: Die Maskenpflicht wird in England weitgehend aufgehoben, und es wird auf die Eigenverantwortung gesetzt. Foto: Andy Rain (Keystone/EPA)

Omikron sorgt in der Schweiz und anderen Ländern derzeit für Rekordfallzahlen. Trotzdem wird vielerorts in Europa nicht mehr verschärft, sondern gelockert. US-Medien berichten fast schon neidisch über den Umgang mit der neuen Corona-Variante. Und selbst in früher sehr strikten Nationen wie Australien oder Neuseeland bereiten sich die Menschen auf ein normalisiertes Leben mit hoher Virusaktivität vor. Ein Überblick.

England und Dänemark