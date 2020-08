Auswirkungen des Klimawandels – Europas Hochwasser haben sich verändert Früher kam es in Kältephasen gehäuft zu Überschwemmungen – heute in einer Warmphase. Das zeigt eine Analyse von 500 Jahren Hochwassergeschichte. Joachim Laukenmann

Das Jahrhunderthochwasser im August 2005 hat auch den Schweizerhofquai in Luzern unter Wasser gesetzt. Foto: Sigi Tischler (Keystone)

In den letzten Jahrzehnten traten Flüsse in Europa recht häufig über die Ufer. Zum Beispiel setzte das Alpenhochwasser von 2005 viele Täler in der Schweiz unter Wasser. Nur zwei Jahre später, 2007, folgte schon das nächste Jahrhunderthochwasser.