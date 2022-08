Internationaler Pferdesport – Europas junge Springreit-Elite tritt erstmals in Dielsdorf an Am kommenden Mittwoch ist es soweit: In der Turnierarena des Horse Parks in Dielsdorf beginnt das erste Zurich Youth Masters. An fünf Turniertagen messen sich dort Europas beste Nachwuchs-Springreit-Cracks. red.

Auch er wird in Dielsdorf zu sehen sein: Der Ostschweizer Linus Hanselmann, Mitglied im Schweizer Juniorenkader und Silbermedaillen-Gewinner in seiner Altersklasse an den Schweizer Meisterschaften 2022, startet für die Schweiz am kommenden Freitag im Nationenpreis. Foto: Katja Stuppia

Mit dem Zurich Youth Masters wird zum ersten Mal ein internationales Jugendturnier auf dem Gelände des Horse Parks in Dielsdorf zur Austragung kommen. Turnierinitiant und OK-Präsident Yves von Ballmoos aus dem nahen Dättlikon und sein Team erwarten über 150 Springreiterinnen mit mehr als 300 Pferden aus 13 Nationen sowie viel Publikum aus dem In- und Ausland. Während fünf Tagen sind auf dem Aussen-Turnierplatz des Horse Parks 25 internationale Prüfungen in vier verschiedenen Altersklassen geplant. «Das ist eine grosse Premiere für uns, und die Vorfreude im Team und bei unseren Helferinnen, unseren Sponsoren und natürlich bei den Reiterinnen und Reitern, ihren Eltern und Coachs ist riesig», sagt OK-Präsident Yves von Ballmoos.

Er und sein Team möchten hochstehenden internationalen Nachwuchsspringsport in der Schweiz zeigen, dafür die besten Bedingungen und eine ideale Plattform für Pferde und Nachwuchsreiter aller Alters- und Leistungsklassen schaffen. «Wir wollen dem Nachwuchs eine Bühne bieten, um sich vor einheimischem Publikum mit der internationalen Konkurrenz messen zu können», betont Von Ballmoos. «In der Schweiz gab es seit über einem Jahrzehnt neben dem internationalen Jugendreitturnier von Chevenez JU keine weitere Gelegenheit dazu.» Doch auch weit über die Landesgrenzen hinaus stösst das Turnier schon zu seiner Premiere auf reges Interesse. Nationen wie Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Italien, Monaco, die Niederlande, Österreich haben mit ihren Equipen zugesagt, ebenso wie Reiter aus Hongkong und Liechtenstein.

Nationenpreise versprechen Spannung

Und natürlich tritt die Heimnation am ersten internationalen Nachwuchs-Springreitturnier der Schweizer Outdoor-Saison zum prestigeträchtigen Nationenpreis an, einem Highlight der fünf Turniertage in Dielsdorf. Als offizielles Qualifikations-Turnier für den Final des Jugend-Nationencups (FEI Jumping Nations Cup Youth Series) 2022 wird das Zurich Youth Masters zwei CSIO in den Kategorien Children (U14) und Junioren (U18) austragen. Analog zur internationalen Nationenpreis-Formel der Elite tritt auch an einem Nachwuchs-CSIO pro Land je eine Equipe mit vier Reiter-Pferd-Paaren an, um sich mit den anderen Nationen zu messen. Zu den bereits ausgetragenen sieben Qualifikationsetappen des bedeutenden Nachwuchs-Wettbewerbs in Europa gehören in Springreitkreisen namhafte Turnierorte wie etwa Gorla Minore (It), Fontainebleau (Fr) und Lamprechtshausen (Ö). Dielsdorf ist nun die achte und letzte Etappe vor dem Finale, das vom 22. bis 25. September 2022 wie schon im Vorjahr im Peelbergen Equestrian Centre im niederländischen Kronenberg steigen wird.

Die Zürcherin in der Schweizer Nationenpreis-Equipe: Junioren-Kadermitglied Lou Puch, die heuer an der Landesmeisterschaft ihrer Altersstufe die Bronzemedaille holte. Foto: Katja Stuppia

Cornelia Notz, seit 2020 Nachwuchsverantwortliche der Disziplin Springen im Schweizerischen Verband

für Pferdesport (SVPS) sowie Projektleiterin der Suisse Youth Jumping Academy, hat für die

Teams im Junioren-CSIO und im Children-CSIO je vier Reiterinnen sowie ein Reservepaar aus dem

Kreis der aufstrebenden und jüngst erfolgreichen Schweizer Nachwuchstalente nominiert. «Wir freuen

uns sehr, dass mit dem Zurich Youth Masters erstmals auch wieder in der Schweiz ein internationaler

Nachwuchs-CSIO im Freien stattfindet» kommentiert Notz. «Damit bietet sich einem grossen Kreis unserer einheimischen Nachwuchs-Reiter die Chance, international an den Start zu gehen oder gar sein internationales Debüt zu geben.» Den erfolgreichsten Schweizer Startern in Dielsdorf winken zudem Wildcards für den CHI Genf und den CHI Basel.

Zwei Unterländer Amazonen am Start

Neben den beiden Nationenpreisen stehen an den fünf Tuniertagen in Dielsdorf unter anderem ein CSI-P für Ponyreiterinnen und -reiter auf dem Programm sowie ein CSI-U25 als Qualifikation für das Finale des European Youngster Cups (EY-Cup). Letzterer dient dem internationalen Nachwuchs als Sprungbrett in die Weltelite. Die Veranstaltung steht unter dem Patronat der Suisse Youth Jumping Academy. Die Oberglatterin Ladina Candrian und die Glattbruggerin Valentina Arganese nutzen als einzige Reiterinnen aus der Region die Gelegenheit zum internationalen Vergleich. Beide starten in der kleinen und mittleren Tour der unter 25-Jährigen.

Als Höhepunkt des Rahmenprogramms wird am Samstagabend die traditionelle, bereits 29. Suisse Elite Fohlenauktion erstmals hybrid, sprich: erstmals nach zwei Pandemie-Jahren wieder physisch sowie online, veranstaltet.

