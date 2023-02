Die Fassade der Geschlossenheit mit der Ukraine bröckelt. Präsident Wolodimir Selenski kehrte mit wenig konkreten Zusagen vom Gipfel in Brüssel nach Hause zurück. Foto: John Thys (AFP)

Wolodimir Selenski ist auf seiner Tournee durch europäische Hauptstädte fast wie ein Popstar gefeiert worden. Doch gab es für den ukrainischen Kriegspräsidenten mehr als schöne Bilder und warme Worte der Unterstützung? Er könne es sich nicht leisten, mit leeren Händen nach Hause zurückzukehren, sagte der gefeierte Held. Die Lage an der Front ist kritisch, Wolodimir Selenski hat dies den Staats- und Regierungschefs am Gipfel in Brüssel eindringlich geschildert. Doch wirklich zufrieden kann der Präsident der Ukraine über die Bilanz seiner Reise von London über Paris und Brüssel bis nach Warschau nicht sein.

Auch knapp ein Jahr nach dem Beginn des russischen Aggressionskrieges betreibt Europa die Unterstützung der Ukraine weiter nach dem Motto: zu spät, zu wenig. Die Ovationen in Brüssel klingen vor diesem Hintergrund hohl. Zuerst war die Auffassung verbreitet, die Ukraine habe gegen das mächtige Russland ohnehin keine Chance. Danach galt es, gerade so viel und so langsam zu liefern, um Wladimir Putin nicht zu provozieren. Nach der Panzerabwehr ging es um die Artillerie und dann um die Kampfpanzer. Gut möglich, dass auch die Leoparden zu spät in nennenswerter Zahl an der Front eintreffen.

Die falsche Frage

Bei den Kampfflugzeugen wird nun wieder vor der roten Linie gewarnt, ab der einzelne EU-Staaten oder etwa die Nato definitiv Kriegspartei seien. Dabei war das von Anfang an die falsche Frage. Wladimir Putin hat der Europäischen Union und der Nato diesen Krieg schon lange erklärt. Regierungen und Wirtschaft in Europa haben das nur nicht wahrhaben und weiter lukrative Geschäfte betreiben wollen. Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland, aber Russland sehr wohl mit uns. Putin will das europäische Lebensmodell zerstören, mit seiner Demokratie und seinem Rechtsstaat. Für Medienfreiheit, Pluralismus oder Diversität hat er nur Spott übrig. Der russische Präsident und seine Propagandisten im Staatsfernsehen sind da ganz unverblümt.

Wir konnten wegschauen, weil das für uns ein entfernter und zudem hybrider Krieg war. Hier die Unterstützung für Europas rechtsextreme Parteien, dort systematische Desinformationskampagnen und Support für den Brexit oder für die Separatisten in Katalonien. Immer mit dem Ziel, die EU und den freiheitlichen Westen zu schwächen. Spätestens seit den Exekutionen von Gegnern und Anschlägen mit Kampfgas gegen Oppositionelle auf dem Territorium der Europäischen Union fällt es schwerer wegzuschauen. Für Georgien und für die Ukraine war der Krieg ab 2008 beziehungsweise 2014 schon länger bittere Realität. Heute gilt mehr denn je: Wer möchte, dass Putins Feldzug möglichst rasch zu Ende ist, müsste für schnelle und möglichst kontinuierliche Waffenlieferungen eintreten.

Keine Strategie

Russland führt seinen Abnützungskrieg gegen die Ukraine ohne Rücksicht auf Verluste. Aufrufe gegen Waffenlieferungen und für sofortige Verhandlungen mit Wladimir Putin tragen dazu bei, dass der Krieg länger dauert. Der Kriegsherr im Kreml sieht sich dann ermutigt, seinen Feldzug voranzutreiben und sich weitere Teile des Landes einzuverleiben. Putin spürt unsere Schwäche und triumphiert, wenn die Stimmung in Europa kippt, die Hilfe für die Ukraine unpopulär wird. Die Fassade der Geschlossenheit bröckelt ohnehin schon. Kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls hat der Westen noch immer keine klare Strategie. Zwischen den treuen Unterstützern im Baltikum oder in Polen und Putins trojanischen Pferden in Budapest oder Sofia ist das Spektrum sehr gross. Russland dürfe nicht gewinnen, sagt der Deutsche Olaf Scholz. Die Ukraine müsse gewinnen, formuliert inzwischen der Franzose Emmanuel Macron.

Wolodimir Selenski beim Zwischenstopp in Paris mit Emmanuel Macron. Foto: Mohammed Badra (Keystone)

Doch was ist damit konkret gemeint? Ein Jahr hätten die Europäer Zeit gehabt, eine Strategie zu entwickeln. Heute muss man sagen, dass es ohne die USA und Grossbritannien die Ukraine nicht mehr gäbe. Die EU und letztlich auch die Nato machen keine gute Figur. Ohne Amerikaner geht es nicht. Die europäische Souveränität von Emmanuel Macron und Olaf Scholz hat sich bisher als leere Floskel erwiesen. Dabei entscheidet sich in der Ukraine auch die Zukunft Europas. Diese wird düster ausschauen, wenn die Ukraine untergeht oder am Verhandlungstisch Wladimir Putin Teile ihres Territoriums abtreten muss.

Das ist es, was die Gegner von Waffenlieferungen nicht sehen wollen. Es wäre nicht nur für die Ukraine ein instabiler und miserabler «Frieden». Viele weitere Millionen würden fliehen, Europa womöglich destabilisieren. Die EU hätte es mit einem riesigen eingefrorenen Konflikt an ihrer Grenze zu tun. Die Verbitterung in Osteuropa wäre immens, das Misstrauen gegenüber Deutschland und Frankreich gross. Balten, Polen oder Moldauer müssten sich fragen, ob sie die Nächsten sind. Wir würden in einem geschwächten Europa aufwachen, das in ständiger Kriegsangst lebt. Genug Gründe, um kräftig dazu beizutragen, dass die Ukraine obsiegt.

Nach dem EU-Gipfel fand Wolodimir Selenski noch Zeit für eine Stippvisite beim belgischen König Philippe. Foto: Eric Lalmand (Keystone)

