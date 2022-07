Neubau in Glattfelden/Zweidlen – Eventhalle statt Hochseetanker beim Hotel Riverside 1,5 Millionen Franken hatten die Pläne für den Hotel-Anbau mit Schiffscontainern bereits gekostet. Nun hat es sich Inhaber Hans-Ulrich Lehmann anders überlegt. Andrea Söldi Raisa Durandi

«Man muss das Leben in die eigene Hand nehmen», sagt Hotel-Besitzer Hans-Ulrich Lehmann und posiert auf der Skulptur von Künstler Stefan Schmidlin, die eine Hand mit Goldnugget abbildet. «Die Schätze fallen einem nicht von alleine in die Hand.» Foto: Raisa Durandi

«Hochseetanker landet an der Glatt» titelte diese Zeitung vor gut zwei Jahren. Die Aussage bezog sich auf einen geplanten Erweiterungsbau beim Hotel Riverside in Zweidlen-Glattfelden, der im Look von aufeinandergestapelten Schiffscontainern daherkommen sollte – samt Hafenkran. Die Baubewilligung für das sogenannte Riverdock war bereits erteilt und ist immer noch gültig. Doch zunächst zögerte Inhaber Hans-Ulrich Lehmann mit der Umsetzung wegen der Pandemie. Unterdessen hat er entschieden, das extravagante Projekt durch ein weniger auffälliges, aber umso grosszügiger dimensioniertes zu ersetzen: Geplant ist nun ein Neubau namens Riverstage mit ebenfalls rund 100 zusätzlichen Zimmern sowie einer multifunktionalen Kongress-Halle, die bis zu 2000 Gästen Platz bietet.