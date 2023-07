Zürcher Stromversorgung – EWZ plant Solar-Grossanlagen beim Skigebiet Savognin Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) will mit Solaranlagen im Bündnerland den jährlichen Strombedarf von rund 58'000 Haushalten decken.

EWZ hat Baupläne fürs Bündnerland: Die Gemeinde Savognin Foto: LAB

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) plant in der Nähe des Skigebiets von Savognin GR sowie im Wintersportgebiet Splügen-Tambo in Rheinwald GR den Bau von hochalpinen Solar-Grossanlagen. Zusammen sollen die Anlagen den jährlichen Strombedarf von rund 58'000 Haushalten decken können.

Der Zürcher Stadtrat hat einmalige Ausgaben von 1,7 Millionen Franken für die Erarbeitung eines Vor- und Bauprojekts für eine Photovoltaikanlage im Val Nandro oberhalb von Savognin bewilligt, wie er am Freitag mitteilte. Auch für eine deutlich kleinere Anlage auf der Tanatzhöhi in Splügen-Tambo startet EWZ ein Vor- und Bauprojekt.

Bündner Gemeinden stimmen ab

«Um die Energiesicherheit zu erhöhen und gleichzeitig die Netto-Null-Ziele zu erreichen, ist der Ausbau der nachhaltigen Stromproduktion zentral», wird der zuständige Zürcher Stadtrat Michael Baumer (FDP) in der Mitteilung zitiert.

Das Projekt im Val Nandro soll der Gemeinde Surses und den Grundeigentümern zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Gemeinde, die Grundeigentümer und die Savognin Bergbahnen würden hinter dem Projekt stehen, heisst es in der Mitteilung.

Alpwirtschaft und Stromerzeugung

Die Grossanlagen in Surses und Rheinwald befinden sich in Gegenden, die bereits mit Infrastruktur erschlossen sind. Die betroffenen Flächen sind nicht Teil von nationalen oder lokalen Schutzgebieten. Angestrebt wird eine Doppelnutzung mit Alpwirtschaft und Stromerzeugung.

Das EWZ betreibt bereits hochalpine Solaranlagen an der Albigna-Staumauer im Bergell sowie an der Staumauer am Lago die Lei. Beide Anlagen erfüllen die Erwartungen, insbesondere in Bezug auf eine hohe Stromproduktion im Winter. Rund 50 Prozent des Stroms wird im Winterhalbjahr erzeugt.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.