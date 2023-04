Betrugsfall bei Gewerkschaft – Ex-Angestellter der Kapers soll Geld veruntreut haben Bei der Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers ist Geld veruntreut worden. Ein ehemaliger Angestellter sitzt in Untersuchungshaft.

Gegen einen ehemaligen Angestellten der Kabinenpersonal-Gewerkschaft Kapers wird wegen Veruntreuung ermittelt. Foto: Keystone (Symbolbild)

Ein ehemaliger Angestellter der Gewerkschaft Kapers sitzt seit Mitte Februar in Untersuchungshaft. Ihm wird die Veruntreuung eines mittleren sechsstelligen Geldbetrages vorgeworfen. Am Dienstag habe die letzte Einvernahme bei der Zürcher Staatsanwaltschaft stattgefunden, teilte die Kapers auf ihrer Website mit.

Aufgefallen seien die finanziellen Unregelmässigkeiten, nachdem der Mann im letzten Sommer aus seinem Amt geschieden sei. Sofort habe die Gewerkschaft die Behörden eingeschaltet sowie einen Anwalt engagiert.

«Wir setzen alle Hebel in Bewegung, damit dieser Fall transparent aufgearbeitet wird», wird Präsidentin Sandrine Nikolic-Fuss in der Mitteilung zitiert, über die am Mittwoch auch Radio SRF berichtete. «Gemeinsam mit der Rechtsvertretung unternehmen wir alles, um unser Geld bis auf den letzten Rappen zurückzuerhalten.»

Streikkasse ist nicht betroffen

Der Vorstand entschied zudem, die externen Finanzdienstleister auszuwechseln. Gleichzeitig wird eine Revisionsfirma beauftragt, die den Fall ausleuchten und klären soll.

Die Präsidentin wies in der Mitteilung weiter darauf hin, dass die Kapers in finanzieller Hinsicht jederzeit handlungsfähig sei. Das gelte auch für bevorstehende GAV-Verhandlungen. «Die Streikkasse war nie betroffen.» Weitere Angaben machte die Kapers nicht.

SDA/mst

