Nachfolge von Liz Truss – Ex-Finanzminister Sunak hat nötige Unterstützung seiner Partei Bis Montag soll entschieden sein, wer ins Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Liz Truss ins Rennen zieht. Die Chancen für den britischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak stehen gut. Auch Boris Johnson scheint erneut mit dem Posten zu liebäugeln.

Der britische Ex-Finanzminister Rishi Sunak hat die notwendigen hundert Unterstützer beisammen, um für die Nachfolge von Liz Truss zu kandidieren. «Es ist mir eine Ehre, der 100. Tory-Abgeordnete zu sein, der ‹#Ready4Rishi› (Bereit für Rishi) unterstützt», schrieb der konservative Abgeordnete Tobias Ellwood am Freitagabend auf Twitter. Andere Abgeordnete bestätigten, dass Sunak die Mindestanzahl an Unterstützern erreicht habe.

Sunak hat seine Kandidatur noch nicht offiziell erklärt. Er würde automatisch Parteivorsitzender und Premierminister werden, falls seine Kontrahenten es nicht schaffen, jeweils 100 Unterstützer hinter sich zu versammeln.

Als aussichtsreichste Kandidaten gelten neben Sunak Unterhauschefin Penny Mordaunt, die als Erste am Freitag offiziell ihre Kandidatur erklärte, und der erst im September abgetretene Ex-Premier Boris Johnson. Dieser befindet sich derzeit auf dem Rückflug von seinen Familienferien in der Dominikanischen Republik. Laut «Sky News» soll er Parteikollegen gegenüber gesagt haben, in den Startlöchern zu sein.

Bis Montag sollen die Kandidaten feststehen. Höchstens drei können antreten, denn jeder Kandidat braucht mindestens hundert Unterstützer aus dem 357 konservative Abgeordnete zählenden Parlament. Danach müssen sich die Abgeordneten entweder auf zwei Kandidaten einigen, über die die Parteimitglieder bis kommenden Freitag abstimmen oder sie bestimmen direkt einen Kandidaten, der in die Downing Street einzieht.

Unterhauschefin Penny Mordaunt hat bereits am Freitag offiziell ihre Kandidatur erklärt.

AFP/roy

