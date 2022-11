Sterbehilfe im Altersheim – Exit und Dignitas kritisieren den Zürcher Kantonsrat Dass private Heime Sterbehilfe weiterhin verbieten können, finden die Sterbehilfeorganisationen unhaltbar. Exit fordert Transparenz. Dignitas geht noch weiter.

Mit nur einer Stimme Unterschied hatte der Kantonsrat am Montag entschieden, bei der Sterbehilferegelung in Alters- und Pflegeheimen eine Ausnahme einzubauen.

Nun müssen künftig nicht alle Heime im Kanton Sterbehilfe in ihren Räumlichkeiten erlauben, sondern nur jene Heime mit einem Leistungsauftrag einer Gemeinde. Der Antrag dazu kam von Josef Widler (Mitte), der damit Rücksicht auf gläubige Heimleitungen nehmen wollte, weil diese Sterbehilfe häufig ablehnen.

Private Institutionen können Mitarbeitenden von Exit oder Dignitas weiterhin den Zutritt verwehren, selbst wenn diese von der öffentlichen Hand subventioniert werden. Bewohnerinnen und Bewohner solcher Heime, die sich für einen assistierten Suizid entscheiden, müssen das Heim also verlassen und in ein Hotel oder eine Privatwohnung transportiert werden.



Bei den Sterbehilfeorganisationen kam die Ausnahmeregelung nicht gut an. Das sei ein fauler Kompromiss, teilte Exit mit. Die Organisation fordert nun Transparenz von den privaten Heimen. Diese müssten öffentlich bekannt geben, was hinter ihren Mauern in Bezug auf Freitodbegleitungen gelte. Nur so wüssten aktuelle und künftige Bewohnende, was auf sie zukomme. Keine Transparenz zu schaffen, sei unfair.



Ludwig A. Minelli, Generalsekretär von Dignitas, sagte gegenüber der NZZ: «Der Zürcher Kantonsratsentscheid ist unhaltbar.» Es handle sich um eine «unzulässige Diskriminierung». Dignitas prüfe nun, wie die Ungleichbehandlung behoben und eine klare Rechtslage geschaffen werden könne.

