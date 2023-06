Kurz vor Drachenbootfestival – Explosion in Restaurant im Nordwesten Chinas fordert mindestens 31 Tote Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag meldete, kam es im Nordwesten Chinas zu einer Explosion in einem Restaurant.

Bei einer Explosion in einem Restaurant in der Stadt Yinchuan im Nordwesten Chinas sind mindestens 31 Menschen getötet worden.

Ein Flüssiggas-Leck habe in einem Grillrestaurant eine Explosion verursacht, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag unter Berufung auf das Regionalkomitee der Kommunistischen Partei. Sieben weitere Menschen würden von Rettungshelfern versorgt.

Ein Verletzter schwebt in Lebensgefahr

Einer der Verletzten schwebe in Lebensgefahr, meldete Xinhua. Zwei weitere hätten schwere Verbrennungen erlitten, zwei leichtere Verletzungen und zwei Schrammen durch herumfliegende Glassplitter.

Bilder des Staatsfernsehens CCTV zeigten mehr als ein Dutzend Feuerwehrleute am Unglücksort und Rauch, der aus einem Loch in der Fassade heraus drang. Glasscherben und andere Trümmer lagen auf der nächtlichen Strasse verstreut, in der sich noch weitere Restaurants und Lokale befinden.

Die Explosion erfolgte gegen 20.40 Uhr abends (Ortszeit, 14.40 MESZ) in dem Grillrestaurant Fuyang in einem Wohngebiet im Zentrum von Yinchuan, der Hauptstadt der autonomen Region Ningxia. Das Unglück ereignete sich am Vorabend des dreitägigen Drachenbootfestivals, an dem viele Chinesen ausgehen und Freunde treffen.

