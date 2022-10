Zeitreise ins Jahr 1976 – Extreme Trockenheit rief Feuerwehr auf Felder in Regensdorf 1976 liess eine monatelange Dürre den Mais und Weizen auf den Äckern vertrocknen. In Regensdorf bewässerten Zivilschutz, Feuerwehr und Polizei die Felder. Anna Bérard

Die Feuerwehr bespritzte die Felder in Regensdorf mit Wasser aus dem Katzenbach. Foto: ETH-Bibliothek, Comet Photo AG (Zürich)

Der Sommer 2022 bleibt uns als aussergewöhnlich heiss und trocken in Erinnerung. Der nasse September hat nun endlich Linderung gebracht. Eine ähnliche Dürre machte im Jahr 1976 ganz Europa zu schaffen. Der Hitzesommer plagte nicht nur Menschen und Tiere, auch die Landwirtschaft litt unter der Trockenheit. Die Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt schrieb damals in ihrem Jahresbericht: «Man kann 1976 von einer sehr seltenen, extremen Trockenheit in der 1. Jahreshälfte sprechen, und da in die 1. Jahreshälfte die wichtige erste Wachstumsphase der Pflanzen fällt, ist unter diesem Aspekt auch die starke Dürreauswirkung zu verstehen.»