World-Tour-Profis vom VC Steinmaur – Fabian Lienhard lanciert Saison in Südfrankreich 14 Schweizer Radprofis starten 2021 in einem World-Tour-Team. Mit Fabian Lienhard, Johan Jacobs und Mauro Schmid gehört fast ein Viertel von ihnen dem VC Steinmaur an. August Widmer

Fabian Lienhard (Mitte) auf der alten Tremola-Strasse Richtung St.-Gotthard-Passhöher während der Tour de Suisse 2018. Heuer dürfte der Steinmaurer dort wieder im Sattel sitzen. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Erstmals in seiner Geschichte zählt der Velo-Club Steinmaur drei Mitglieder, die einem Team der World Tour und somit der obersten Kategorie des Strassen-Radsports angehören. Fabian Lienhard, mit 27 Jahren der Älteste des Trios, gilt unter ihnen schon als Routinier. In den Farben von Groupama-FdJ nimmt er bereits seine zweite World-Tour-Saison in Angriff. Lienhard fährt ebenso wie der Schweizermeister Stefan Küng, der Walliser Sebastien Reichenbach und der Puschlaver Matteo Badilatti für die französische Equipe.

Bereits am kommenden Sonntag lanciert Lienhard am GP Marseille seine Saison, in den ersten Februar-Tagen folgt, ebenfalls in Südfrankreich, das Etappenrennen Etoile de Bessegges. Später im Frühjahr stehen die Klassiker, wo er als Helfer von Stefan Küng vorgesehen ist, und im Herbst mit der Vuelta a España auch erstmals eine dreiwöchige Rundfahrt in seinem Jahres-Programm. Ebenfalls aus Spanien kehrte Lienhard am Samstag aus einem Trainingslager heim. Vor dem Start hegt er eine grosse Hoffnung, die er nicht nur mit seinen Konkurrenten im Velosattel teilt. «Ich habe im Winter gut trainiert und bin motiviert», sagt er. «Ich hoffe, wir können trotz Corona die vorgesehenen Rennen bestreiten und dem Virus ausweichen.»