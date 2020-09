Wahlen in Hüttikon – Fabian Schenkel ist neuer Gemeinderat in Hüttikon Fabian Schenkel (SVP) hat die Wahl in den Gemeinderat Hüttikon geschafft. Er hat mit 188 Stimmen 37 mehr als Patrick Gerwer (parteilos) erreicht. Anna Bérard

Der frisch gewählte Gemeinderat Fabian Schenkel. Foto: PD

Fabian Schenkel (SVP) hat die Wahl in den Hüttiker Gemeinderat mit 37 Stimmen mehr als der parteilose Patrick Gerwer geschafft. Schenkel erhält 188 Stimmen, während Gerwer auf 151 kommt. Die Stimmbeteiligung in Hüttikon war mit 61,4 Prozent aussergewöhnlich hoch. Auf Anfrage zeigt sich Schenkel zufrieden über seine Wahl, obschon er sich einen grösseren Abstand zu seinem Herausforderer gewünscht hätte. Den Grund vermutet der 43-jährige Betriebsökonom in seiner Parteizugehörigkeit. «Heute gingen mehr Personen als üblich an die Urne, was mir als SVP-Kandidaten im Verhältnis wahrscheinlich etwas weniger Stimmen einbrachte», sagt er. Die Wahl bedeute in erster Linie viel Arbeit. «Ich werde an den Legislaturzielen der Gemeinde mitarbeiten und will das Dorf nicht auf den Kopf stellen.»

Frei geworden ist ein Sitz im Hüttiker Gemeinderat durch den Rücktritt des langjährigen Gemeindepräsidenten Markus Imhof. Beatrice Derrer wurde als einzige Kandidatin fürs Präsidium bereits in stiller Wahl gewählt.