Menschen im Unterland – Fabienne Spinner (27), Oberembrach Die Pferdefreundin führt eine Reitschule mit 26 Ponys und Pferden in Oberembrach. Raisa Durandi

Ihre Liebe gilt den Pferden und ihren Reitschülerinnen und Reitschülern: Fabienne Spinner. Foto: Raisa Durandi

Fabienne Spinner ist Reitlehrerin von 206 Kindern und Jugendlichen. «Ich möchte ein Vorbild für meine Schülerinnen und Schüler sein und ihnen einen Ort ermöglichen, an dem sie auch nach den Reitstunden verweilen können», sagt die 27-Jährige. Die Reitschule mit 26 Ponys und Pferden hat sie mit der Unterstützung ihrer Familie aufgebaut. Angefangen hat sie im Jahr 2015 mit zwei Ponys. Die Nachfrage und das Interesse der Kinder und Eltern war gross. Eine gute Grundlage für den Entscheid, das eigene Hobby zum Beruf zu machen. Schon während der Lehre als Agrarpraktikerin EBA war ihr klar, dass ihre Leidenschaft in der Zusammenarbeit mit Menschen und Tieren liegt. Zusätzlich zu ihrem Reitschulangebot bietet sie während acht Wochen im Jahr ein Reitlager an, teilweise sogar mit Übernachtungsmöglichkeiten im Stall. Ihre Eltern und ihr Team wirken mit, wofür sie ihnen sehr dankbar ist.

Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 dreissig Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.