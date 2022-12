Menschen im Unterland – Fabio Testorelli (45), Optiker aus Wallisellen «Tüpflischisser» ist für Fabio Testorelli keine Beleidigung. Diese Eigenschaft kommt ihm bei seinem Einschleifservice für Brillengläser zugute.

In seiner Werkstatt in Wallisellen gibt Fabio Testorelli Brillengläsern den letzten Schliff. Foto: Patrick Gutenberg

In Fabio Testorellis Berufswelt dreht sich alles um die beliebteste Sehhilfe. Der gelernte Optiker bringt in seinem Atelier in Wallisellen Brillengläser mit Brillengestellen zusammen – Einschleifen wird dies im Fachjargon genannt.

Die Brillengläser werden auf die Form der Fassung zugeschnitten und eingepasst. Eine Präzisionsarbeit, die trotz Maschinen viel Erfahrung mit den verschiedenen Materialien erfordert. «Dass ich ein ‹Tüpflischisser› bin, kommt mir dabei sehr entgegen», sagt der 45-jährige Brillenträger und säubert das Glas einer frisch eingepassten Brille mit einem Tuch.

Viele Optikergeschäfte haben ihre Werkstatt ausgelagert, um sich mehr auf die Beratung und den Verkauf konzentrieren zu können. «Ich wollte schon immer mein eigenes kleines Unternehmen», sagt Testorelli. «2017 packte ich die Chance und machte mich selbstständig. Seit 2020 bin ich hier an der Bahnhofstrasse in Wallisellen – meine beste Entscheidung.»

