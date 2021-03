Massnahmen für eine Neuorganisation – Fachleute prüfen die Arbeitsabläufe im Ärztezentrum Niederweningen Die Kritik an der unbefriedigenden Situation in der Praxis hält zwar an, ist aber etwas weniger geworden. Thomas Haehner nimmt sie ernst und hat erste Schritte für eine Verbesserung eingeleitet. Barbara Gasser

Thomas Haehner will mit verschiedenen Massnahmen dafür sorgen, dass künftig alle Telefonanrufe entgegengenommen werden und sich die Wartezeit für Patientinnen und Patienten verkürzt. Foto: Francisco Carrascosa

Nicht beantwortete Telefonanrufe, lange Wartezeiten in der Praxis, Dokumente, die am vereinbarten Abholtermin nicht bereit waren oder nicht wie abgemacht weitergeleitet wurden, Engpässe bei der Medikamentenausgabe sowie personelle Unterbesetzung und Abwesenheiten von Ärzten: So lauten die Vorwürfe gegenüber dem Ärztezentrum Niederweningen. Geschäftsführer Thomas Haehner, der mit einem Teilzeitpensum als Allgemeinpraktiker dort arbeitet, ist die Beziehung zu seinen Patientinnen und Patienten aber wichtig. Es tue ihm leid für alle, die Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen mussten. In absehbarer Zeit soll Schluss damit sein.