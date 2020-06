In Zürich, wie hier am Check-in-Schalter, gilt am Flughafen und auf Flügen von Swiss, Edelweiss und Helvetic keine Maskenpflicht. Trotzdem tragen fast alle Flugreisenden eine Maske. Die Empfehlung reicht gemäss Behörden somit aus.

Bild: Keystone/Ennio Leanza