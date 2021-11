Schweizerinnen in Levi – Trotz gebrochenen Händen und Drüsenfieber unter den besten 10. Michelle Gisin und Wendy Holdener schaffen es beim Slalom von Levi nicht auf das Podest. Angesichts ihrer Vorgeschichten sind ihre Resultate aber ein positives Singal. Ganz vorne siegt Vlhova vor Shiffrin.

Der erste Slalomlauf des Winters war für Michelle Gisin und Wendy Holdener auch eine Standortbestimmung. Können die beiden Schweizerinnen auch nach ihren Rückschlägen mit den Besten mithalten? Zur Erinnerung: Gisin litt im Sommer am Pfeifferschen Drüsenfieber, Holdener brach sich beide Handgelenke.

Die Premiere in Levi zeigte, dass die Dominatorinnen in dieser Disziplin nicht so weit weg sind, wie vielleicht befürchtet. Holdener verlor als Siebte eineinhalb Sekunden auf Siegerin Petra Vlhova, Gisin als Achte noch 13 Hundertstel mehr. Hinter Vlhova klassierten sich wenig überraschend Mikaela Shiffrin und etwas überraschender die Deutsche Lena Dürr, die 30 werden musste, um erstmals in ihrer Karriere auf einem Slalompodest zu stehen.

Zwischen dem Podest und den Schweizerinnnen klassierten sich die Slowenin Andreja Slokar, die schwedische Rückkehrerin Anna Swenn Larsson und die Weltmeisterin Katharina Liensberger. Als Gisin den Zielraum verliess, sie war noch hinter Holdener zurückgefallen, schien sie zuerst enttäuscht. Nach ihren Vorgeschichten aber sind die Ränge 7 und 8 achtbare Resultate für sie und ihre Landsfrau. «Dass ich so fahre, ohne an die Hände zu denken, ist ein kleines Wunder», sagte Holdener dann auch, sie sei sehr zufrieden, auch wenn ihr noch einige Kilometer auf den Ski fehlen würden. Sie pausierte zuletzt vier Wochen und verpasste den Saisonauftakt in Sölden.

