Riesenslalom Courchevel – Hector fulminant – Gisin lauert Sara Hector zeigt in Courchevel einen starken ersten Lauf. Michelle Gisin und Camille Rast überzeugen erneut. Verfolgen Sie den 2. Lauf ab 13 Uhr im Liveplayer. Marco Oppliger

Michelle Gisin liegt nach dem 1. Lauf eine halbe Sekunde hinter einem Podestplatz. Foto: Marco Trovati (Keystone)

Tag 2 in Courchevel. Die Bedingungen? Prächtig, es herrscht Bilderbuchwetter in den französischen Alpen. Die wichtigste Frage: Kommt es wie am Vortag zu einer Machtdemonstration von Mikaela Shiffrin? Nein!

Es ist Sara Hector, welche diesem 1. Lauf den Stempel aufdrückt. Die Schwedin fährt voll auf Zug, setzt sich mit 11 Hundertsteln Vorsprung vor Lokalmatadorin Tessa Worley an die Spitze. Shiffrin verliert vorab in den zwei letzten Abschnitten Zeit, allerdings lauert die Amerikanerin mit nur 34 Hundertstel Rückstand im 3. Zwischenrang.

Nähere Abstände als am Vortag

Was auffällt: Die Athletinnen haben sich besser an die Unterlage gewöhnt. Das zeigen die Abstände. Am Dienstag lag Michelle Gisin nach dem ersten Lauf 74 Hundertstel hinter Leaderin Shiffrin, Hector verlor als Dritte bereits über eine Sekunde. Nun liegen 7 Fahrerinnen innerhalb von einer Sekunde.

Gisin fährt zwar nicht so fulminant wie am Vortag, doch gelingt ihr ein guter 1. Lauf auf dem vom Schweizer Cheftrainer Alois Prenn ausgesteckten Kurs. «Es war nicht perfekt, aber ordentlich», hält sie anschliessend im Interview mit SRF fest.

Für ein weiteres Ausrufezeichen sorgt Camille Rast. Dank ihres 9. Platzes am Vortag kann die Walliserin erstmals in den Top 30 starten – und sie nutzt diesen Vorteil. Rast gelingt ein starker Lauf, sie verliert als 14. knapp zwei Sekunden auf Hector. Unmittelbar hinter ihr liegt Wendy Holdener, wobei sie mit ihrem Auftritt nicht zufrieden ist und dies nach dem Abschwingen auch deutlich kundtut. Später sagt sie: «Ich war überrascht, weil ich dachte, dass ich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht habe und es sich besser angefühlt hat. Aber ich habe immer noch angedriftet, hatte nicht die Coolness, auf Zug zu fahren.»

Mit Corinne Suter (20.), Simone Wild (21.) und Andrea Ellenberger (17.) qualifizieren sich drei weitere Schweizerinnen für den zweiten Lauf ab 13 Uhr. Wobei Letzterer dies mit Startnummer 40 gelingt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.