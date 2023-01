Liveplayer: Slalom der Männer – Kristoffersen führt, Meillard ist ihm dicht auf den Fersen Der Schweizer liegt nach dem ersten Lauf in Schladming auf Zwischenrang 3, mit 30 Hundertsteln Rückstand auf den Norweger. Auch Zenhäusern und Yule sind in den Top 10. Marcel Rohner UPDATE FOLGT

Starker erster Lauf: Loïc Meillard steht auf Zwischenrang 3 und hat nicht viel Rückstand auf die vorderen Plätze. Foto: Getty Images

Es ist aus Schweizer Sicht ein schöner Blick auf die momentane Slalomwertung. Da stehen zwar die Norweger Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen an der Spitze. Dann aber kommen Daniel Yule und Loïc Meillard auf den Rängen 3 und 4.

Der Walliser und der Neuenburger sind im Slalom derzeit für Schweizer Podestplätze verantwortlich. Yule gewann in Madonna di Campiglio und Kitzbühel, Meillard wurde Zweiter in Wengen und Dritter in Val-d’Isère, sein erster Sieg scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. In Schladming fehlt noch ein sehr guter Lauf dazu.

Denn viel fehlt Meillard nach dem ersten Durchgang nicht auf Henrik Kristoffersen, den Norweger, der mit der Nummer 1 gestartet ist. Lange ist der Schweizer der schnellste aller Fahrer, erst im letzten Sektor fällt er zurück, am Ende fehlen drei Zehntel. Zwischen Kristoffersen und Meillard liegt auch noch der Österreicher Manuel Feller.

Rochat, Aerni und Nef zurück

Yule verliert als Achter über eine Sekunde auf den Führenden. Bei seinem Sieg in Kitzbühel bewies er, dass ihn ein grosser Rückstand nicht unbedingt hindern muss, da lag er 85 Hundertstel hinter Feller und gewann doch noch. Neben Meillard liegt auch Ramon Zenhäusern vor ihm, der Walliser bestätigt seine Aufwärtstendenz und ist Fünfter.

Meillard, Yule und Zenhäusern haben sich mit ihren Leistungen deutlich von den restlichen Schweizer Slalomfahrern abgesetzt, das zeigt sich in Schladming einmal mehr. Marc Rochat, Luca Aerni und Tanguy Nef verlieren über zweieinhalb Sekunden auf Kristoffersen, schaffen aber aller Voraussicht nach die Qualifikation für den zweiten Lauf. Gescheitert ist derweil Sandro Simonet.

Gescheitert sind aber auch grosse Namen, zum Beispiel Linus Strasser, der Vorjahressieger. Der Deutsche fädelt nach zwei Toren ein und scheidet aus. Alexis Pinturault hingegen ist schlicht zu langsam. Der Gesamtweltcupsieger von 2021 liegt mit über vier Sekunden Rückstand lange auf dem 30. Rang, wird dann aber noch vom Spanier Juan del Campo verdrängt und verpasst den zweiten Durchgang.

Marcel Rohner startete 2017 als Praktikant in der Tamedia Sportredaktion. Seit Sommer 2019 begleitet er den Schweizer und Zürcher Fussball, spezifisch den Grasshopper Club Zürich. Im Winter berichtet er auch über Skirennen. Mehr Infos

