Kleinanleger verlieren viel Geld – Fällt der Bitcoin-Kurs unter 20’000 Dollar? Die digitale Währung ist auf Talfahrt, anderen Kryptos geht es ähnlich. Doch der Crash sei nicht der Anfang vom Ende, sagt ein auf Blockchains spezialisierter Professor. Mathias Born Bernhard Kislig

Gerade jene Anlagen, die jüngst noch besonders gefragt waren, stehen nun besonders unter Druck: Technologieaktien und Kryptodevisen wie der Bitcoin. Foto: Keystone

Der Blick in die Wallet bereitet vielen Anlegern derzeit Bauchschmerzen. Wer heute etwa einen Bitcoin verkaufen möchte, kriegt dafür noch rund 22’000 Dollar – so wenig wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Vor gut einem halben Jahr, im November 2021, kostete die älteste und beliebteste Kryptowährung gut das Dreifache. Das damalige Rekordhoch von knapp 68’800 Dollar rückt nun immer weiter in die Ferne. Allein im Verlauf der letzten sieben Tage büsste der Bitcoin rund ein Viertel seines Werts ein.