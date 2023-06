Stadtwandel in Wallisellen – «Fäscht für all» war günstiger als erwartet Vom 1. bis zum 3. Juli 2022 feierte Wallisellen, dass es neu eine Stadt ist. Jetzt liegt die Abrechnung vor.

Das Fest zum Stadtwandel in Wallisellen war günstiger als erwartet. Gefeiert wurde unter dem Motto «Fäscht für all» vom Freitag, 1. Juli 2022, bis zum Sonntag, 3. Juli 2022. Jetzt hat der Gemeinderat die Rechnung präsentiert. Gekostet hat der Spass 308’000 Franken, was weniger ist als erwartet. Denn der vom Gemeinderat genehmigte Kredit belief sich auf insgesamt 315’000 Franken. Für das Fest konnten Sponsorenbeiträge in der Höhe von 22’500 Franken eingenommen werden. Werden diese Beiträge von den Totalkosten abgezogen, bleibt das, was die Stadt Wallisellen für das «Fäscht für all» bezahlt hat. Nämlich ein Nettobeitrag von 285’500 Franken. Damit wurde der ursprüngliche Kredit um 29’500 Franken unterschritten. Der Stadtrat hat die Kreditabrechnung jetzt genehmigt.

red

