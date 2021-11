Verkehrskonzept Bülach-Nord – Fahrtenzahl im Guss-Areal angeblich im grünen Bereich Die Wincasa sagt, im Guss-Areal werde nur halb so viel Auto gefahren wie zulässig. Genaue Einblicke in die Zahlen gewährt sie jedoch noch nicht. Andrea Söldi

Automatische Zähler registrieren die Fahrten bei den Eingängen der Tiefgarage – jedoch nicht jene Autos, die für kurze Zeit oberirdisch parkieren. Foto: Balz Murer

Das Fahrtenkontingent in der Bülacher Guss-Siedlung wurde während eines Jahres nur zur Hälfte ausgeschöpft. Dies teilt die Verwaltungsfirma Wincasa mit, welche die Zählung der elektronischen Anlagen von Juni 2020 bis Juni 2021 ausgewertet hat. Für das Quartier in Bülach-Nord besteht ein Verkehrskonzept, das die täglich zulässigen Ein- und Ausfahrten auf dem Areal vorgibt. Dieses wurde auf Verlangen des Kantons erstellt mit dem Ziel, in der neuen Überbauung einen ÖV-Anteil von mindestens 55 Prozent zu erreichen.

Eigentlich müsste die Verwaltung erst nächstes Jahr – drei Jahre nach Einzug der ersten Bewohnerinnen und Bewohner – zum ersten Mal Rechenschaft über die Einhaltung des Konzepts ablegen. Nun hat sie aber auf Nachfrage der Stadt Bülach bereits jetzt ein Ergebnis bekannt gegeben. Wie die Zahlen erhoben wurden, bleibt jedoch im Dunkeln. Weder vonseiten der Wincasa noch der Stadt war Genaueres darüber zu erfahren, welche Fahrten gezählt wurden und wie hoch das Kontingent ist, mit dem verglichen wurde. Die Antworten der Wincasa fielen auch nach mehrmaligem Nachfragen knapp und vage aus.