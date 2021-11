Fünfte Covid-Welle – Fallzahlen bei Kindern am höchsten In keiner Altersgruppe gibt es mehr Covid-Infektionen als bei den 10- bis 19-Jährigen – auch Kinder bis 9 Jahre stecken sich überdurchschnittlich oft an. Cyrill Pinto

Schüler in Winterthur stehen für die Covid-Impfung Schlange: Für unter 12-Jährige gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Foto: Landbote/Marc Dahinden

In der Stadt Zürich mussten diese Woche mehrere Schulklassen in Quarantäne, auch Kindergärten waren betroffen – wie überall in der Schweiz. «Rund 50 Prozent aller neuen Fälle im Kanton sind auf das schulische Umfeld zurückzuführen», teilte zum Beispiel Nidwalden mit. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 906 Fällen auf 100’000 Einwohner gehört der Kanton aktuell zu den am meisten betroffenen Regionen der Schweiz.

Die fünfte Welle ist die Welle der Kinder und Jugendlichen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Zürcher Gesundheitsdirektion vom Freitag: In keiner Altersgruppe war die Inzidenz höher als in der Altersgruppe zwischen 0 und 19 Jahren. Bisher wurden die Zahlen nur von der Gruppe der über 80-Jährigen übertroffen, als im letzten Herbst das Virus vor allem in Altersheimen grassierte.