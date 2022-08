Kritik am Notfall – Familie macht dem Spital Bülach schwere Vorwürfe Eine Familie ist überzeugt, dass ihre Tochter Opfer einer Falschdiagnose wurde. Die Reaktion des Spitals Bülach ist für sie unfassbar. Dort nimmt man nun Stellung. Daniela Schenker

Eine Familie aus dem Unterland hat ungute Erinnerungen an die Behandlung im Notfall des Spitals Bülach. Foto: Balz Murer

Es war ein dramatischer Morgen, den eine Unterländer Familie (Name der Redaktion bekannt) Ende Juni erleben musste. Und sie ist überzeugt: Ein wesentlicher Teil ihrer Sorgen und Ängste wäre ihr erspart geblieben, hätte man am Tag zuvor im Spital Bülach die nötige Sorgfalt walten lassen. In den dortigen Notfall wurde die 18-jährige Tochter mit Unterstützung einer Polizeieskorte am Nachmittag des 28. Juni eingeliefert. Kurz zuvor war sie wie aus dem Nichts neben dem Auto ihres Freundes zusammengebrochen.