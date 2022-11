Menschen im Unterland – Familie Peier aus Wil betreibt ein Prosecco-Wägeli Wenn sie anrollen, ist Apéro angesagt: Die Familie Peier hat lange getüftelt und schenkt nun regelmässig aus ihrem Spezialfahrzeug aus. Raisa Durandi

Die Familie Peier Mensch aus Wil baute drei Jahre am Prosecco-Wägeli. Jetzt läuft es. Foto: Raisa Durandi

Der Weg zu einem nutzbaren Apéro-Prosecco-Wägeli war ein langer. Denn genau genommen ist das Modell der Familie Peier in der Schweiz ein Pionier-Exemplar. Bis aus der Idee ein fertiges Objekt geworden ist, vergingen drei Jahre. «Nichts hat von Anfang an funktioniert», sagen die Peiers heute. Die grosse Herausforderung waren der Durchlaufkühler und die Handhabung von Prosecco vom Fass, welcher aus dem Veneto stammt.

Seit diesem Sommer sind Melanie, Ursula und Walter Peier mit dem Prosecco-Wägeli an unterschiedlichen

öffentlichen Veranstaltungen unterwegs. An der Pride allein haben sie 120 Liter Prosecco ausgeschenkt. Auch an privaten Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstagen wird fleissig ausgeschenkt, denn die Familie Peier lebt ganz nach dem Motto: «Mit einem Glas Prosecco in der Hand ist das Leben schön.»

Inspiriert von der italienischen Dolce-Vita-Mentalität, feiert die Familie Peier ausserdem ein jährliches Familienfest – ein nachbarschaftliches Highlight. Denn zur Familie gehören nicht nur exklusive Familienmitglieder, sondern der gesamte Bekanntenkreis inklusive Nachbarn, Vereinsmitgliedern der IG Ape Schweiz und Arbeitskolleginnen von Melanie Peier aus der Gastronomie, die an diesem Tag engagiert mithelfen.

Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video Selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 30 Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

