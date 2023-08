Fahrt nach Genf – Familie Rutschmann aus Dietlikon reist mit ihrem eigenen Zug Mit viel Engagement revidierte die Unterländer Familie Rutschmann einen rostigen Eisenbahnwagen. Dieser ging nun auf eine Reise nach Genf. Ursula Fehr

Die Familie Rutschmann aus Dietlikon ist bereit für die achtstündige Reise nach Genf. Foto: Francisco Carrascosa

Am vergangenen Samstagmorgen steht im alten Lokdepot der SBB in Winterthur alles bereit. Das idyllische Pop-up-Beizli Gleiserei ist noch geschlossen, doch Familie Rutschmann steckt schon in ihren orangen Warnwesten, alle fünf Mitglieder des Vorstands Dynamometerwagen sind in Aktion. Sie machen sich bereit für die Reise nach Genf. Der Grund für die achtstündige Fahrt: Das vorwiegend hölzerne Genfer Tram aus dem Jahr 1919 wurde im ehemaligen Depot instand gestellt und wird nun feierlich in die Heimat zurückgebracht.