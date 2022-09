Spielkiste kommt nach Bülach – Familienbetrieb nimmt es mit Gigant der Spielwarenläden auf Bülach bekommt ein neues Spielwarenfachgeschäft. Und dies einen Monat nachdem in Bachenbülach der Branchengigant Smyths Toys eröffnete. Daniela Schenker

Denise und Patrick Lutz führen die Spielkiste Schweiz und werden am 1. Oktober in Bülach eine Filiale eröffnen. Foto: PD

Noch vor kurzem sah es düster aus für alle Spielfreudigen in der Region Bülach. Mit Spatz & Co. schloss der einzige spezialisierte Anbieter nach zwei Jahren seine Filiale an der Kasernenstrasse 1. Dann vor rund einem Monat die Nachricht: Der irische Spielwarengigant Smyths Toys zieht ins Jumbo-Gebäude nach Bachenbülach, nur ein paar Meter von der Bülacher Stadtgrenze entfernt. Die Eröffnung fand Ende August statt.