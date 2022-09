Heli’s Fanclub – Fanclub geht zur Schule und nimmt an Bauernolympiade teil Zum zehnjährigen Bestehen des Heli’s Fanclub machten sich 34 Mitglieder auf zur Jubiläumsreise.

«Heli» steht für Dominik Heller, welcher ein sehr talentierter Schwyzerörgeler aus dem Furttal ist. So talentiert, dass sich vor zehn Jahren ein paar beherzte Furttalerinnen und Furttaler entschlossen haben, den Heli’s Fanclub zu gründen, welcher mittlerweile mehr als 140 Mitglieder umfasst. Heli ist übrigens in der

Zwischenzeit vollamtlicher Musiklehrer und Berufsmusiker mit der erfolgreichen Formation «Echo

vom Furttal».

Eine Schulstunde bei «Lehrer Max Bünzli»

Ziel des Jubiläumsausflugs war der «Schnuggebock» auf der Waldegg in Teufen. Dort begegneten sie ihrem «Lehrer Max Bünzli». Von ihm wurden sie ins Klassenzimmer gescheucht, welches aus dem 19. Jahrhundert stammt. Lehrer Bünzli teilte die Klasse in Dumme und ausserordentlich Dumme ein. Was für ein Erlebnis, alle erhielten ein Schulheft, Tinte und Feder. Es galt jetzt, ein Diktat zu schreiben, was so seine Tücken hatte. So eine lustige Schulstunde hatten die Fanclubmitglieder noch nie erlebt.

Ein «Appenzeller» als Trostpreis

Nach einem feinen Essen ging es ab auf die Wiese zur Bauernolympiade. Es gab neun verschiedene Disziplinen wie Kindertraktoren-Rallye, Kuhfladen werfen, Wettmelken und Appenzellerdialekt übersetzen. Alle waren mit Eifer und Kampfgeist dabei. Die Letztplatzierten durften als Trostpreis noch einen echten «Appenzeller» die Kehle hinunter kippen. Gegen sechs Uhr verliess die Gruppe den «Schnuggebock» und der Chauffeur fuhr sie wieder sicher nach Buchs, wo sich so mancher bei Mitglied Manuel Gründler und seinem Team im

Frohsinn wiederfand. Ein unvergesslicher Tag ging zu Ende.

red

