Drama um Schweizer Skicrosserin – Fanny Smith fährt auf Rang 3 – und wird disqualifiziert Nach dem Final der Skicrosserinnen kommt es zu einem fragwürdigen Juryentscheid: Die Schweizerin wird disqualifiziert und versteht die Welt nicht mehr. David Wiederkehr

Der Final im Skircoss – mit bösem Ende für die Schweizerin Fanny Smith. Video: SRF/Tamedia

Ratlos stehen sie nebeneinander im Ziel. Die Minuten verrinnen, es wird kalt und kälter im engen Skidress, und noch immer ist das Ergebnis nicht offiziell. Eben ist der Final der Skicrosserinnen zu Ende gegangen, und eigentlich ist die Reihenfolge klar: Gold für die Schwedin Sandra Näslund, Silber für die Kanadierin Marielle Thomson, Bronze für die Schweizerin Fanny Smith. Die Deutsche Daniela Maier geht leer aus.

Doch dann der Schock. Das Drama für Fanny Smith: Die Rennleitung disqualifiziert sie und versetzt sie auf Rang 4, Maier erbt Bronze. Die Schweizerin soll Maier kurz vor dem Ziel im Kampf um die dritte Position behindert haben, dies der Vorwurf. Doch niemand im Ziel kann den Entscheid verstehen, leicht verstohlen sehen sich jetzt die Medaillengewinnerinnen an. Selbst Bronze-Erbin Maier schüttelt den Kopf und kann sich nicht recht über die geerbte Medaille freuen. Während Smith eine Jury-Vertreterin enerviert konfrontiert: «Können die Rennrichter überhaupt Ski fahren?»

Wie der Schweizer Cheftrainer Ralph Pfäffli gegenüber SRF sagt, sei Smith dafür bestraft worden, dass sie ihren linken Ski absichtlich ausgefahren habe, um Maier zu bremsen. Wie die Zeitlupe zeigt, war es aber wohl eher Maier, die zuerst Smith mit dem rechten Ski an die Bindung fährt und so die Seitwärtsbewegung der Schweizerin erst auslöst.

Die entscheidende Szene in Zeitlupe. Video: SRF/Tamedia

Pfäffli findet für das umstrittene Jury-Verdikt klare Worte: «Dieser Entscheid ist ein völliger Unsinn. Niemand kann das verstehen, das ist schwer zu akzeptieren.» Niemals sei das Absicht gewesen von Smith. Trotzdem, sagt er, sei ein Rekurs nicht möglich: «Es gibt absolut keine Möglichkeit, diesen Entscheid anzufechten. Sonst würden diese Rennen am grünen Tisch entschieden, und das will man nicht.» Allenfalls besteht noch die Möglichkeit, die gelbe Karte gegen Smith streichen zu lassen. Auch das würde am Ausgang des Olympiarennens aber nichts mehr ändern.

Interessantes Detail: Schon im Halbfinal war es zu einem kleinen Rencontre zwischen Smith und Maier gekommen, die Deutsche fuhr der Westschweizerin kurz vor dem Ziel über die Skienden. Smith geriet aus dem Gleichgewicht und wäre fast gestürzt. Die Jury griff nicht ein – Smith und Maier schafften den Finaleinzug.

Alle Überzeugungsarbeit zwecklos: Fanny Smith konfrontiert die Jury-Vertreterin nach dem umstrittenen Entscheid. Im Hintergrund Siegerin Sandra Näslund. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Derweil lief es auch den beiden weiteren Schweizerinnen im Feld nicht nach Wunsch. Den Viertelfinal erreichte Talina Gantenbein. Die 23-Jährige schlug sich wacker, verpasste aber den Einzug in den Halbfinal und damit ein Diplom um 0,17 Sekunden. Bereits im Achtelfinal ausgeschieden war die dritte Schweizerin Saskja Lack.

